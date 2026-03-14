Antonio Conte sul malore di Banda in Napoli-Lecce: “Ho visto la mano sul petto”

Antonio Conte è stato il primo ad accorgersi del malessere improvviso di Lameck Banda. Si è precipitato subito in campo quando lo ha visto piegarsi sulle ginocchia poi mettere le mani al petto e accasciarsi sul terreno di gioco. Il tecnico del Napoli ha raccontato il pathos di quei momenti nell'intervista del post partita contro il Lecce, chiarendo di aver notato subito che c'era qualcosa di strano nel giocatore dei salentini. L'attaccante zambiano è stato subito soccorso e, cosciente, successivamente caricato in barella, sistemato in ambulanza. Sta bene, come confermato dal tecnico dei salentini, Di Francesco, e dallo stesso club. Ma lo spavento è stato grande, al Maradona è calato il silenzio almeno fino a quando non si è capito che il calciatore s'era ripreso.

Il momento del malore: Banda si accascia e tocca il petto

L'allenatore del Napoli ha percepito il pericolo, temendo che la situazione potesse essere grave. In diretta tv ha raccontato il momento esatto in cui ha capito che stava succedendo qualcosa di serio. E si è precipitato in campo dopo aver attirato l'attenzione degli ufficiali di gara.

"Ero lì, sulla stessa linea – ha ammesso a DAZN – mi stavo avvicinando perché stavo preparando la barriera. Ho guardato lui che si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ha messo la mano sul petto. Mi sono scaraventato in campo a chiedere soccorso… in passato abbiamo vissuto situazioni del genere e per questo non ci ho pensato due volte".

La preoccupazione di Conte: "Spero stia bene, aspetta un figlio"

Conte non ha nascosto l'apprensione provata in quei momenti per il calciatore del Lecce, sottolineando anche l'aspetto umano oltre a quello sportivo. E ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al giocatore, ricordando quanto sia stimato da tutti. "Mi auguro stia bene e che si riprenda presto. Parliamo di un giocatore forte e di un ragazzo a posto". Poi un pensiero personale dedicato a Banda e alle sue persone più care: "Sta aspettando anche un bambino. Auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia".

Di Francesco in tv: "Ha preso una botta sul petto e avuto paura"

Pochi prima del collegamento con Conte, a DAZN era stato accolto Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Lecce ha fornito notizie rassicuranti sulle condizioni di Banda. "Il ragazzo ha preso una botta forte sul petto, sulla parte destra, per fortuna non quella del cuore, e ha avuto paura. Ma adesso sta bene e si è tranquillizzato".