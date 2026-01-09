Antonio Cassano fa i nomi dei “tre più incompetenti nel mondo del calcio, che spero mi sentano”

Antonio Cassano affonda il colpo contro quelli che, a suo dire, sono i “tre più incompetenti del mondo del calcio”. Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex attaccante barese se l’è presa contro tre ex calciatori, oggi famosi opinionisti, ovvero i francesi Christophe Dugarry, Jérôme Rothen e l’inglese Jamie Carragher. Tutto è nato da un discorso in difesa di De Zerbi, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, criticato ferocemente dai due commentatori transalpini.

Attacchi a De Zerbi dalla Francia, Cassano scatenato a Viva el Futbol

A scatenare tutto è stato Lele Adani, che ha riportato le parole dell’ex attaccante del Milan Dugarry sul suo amico Roberto De Zerbi, reduce da due sconfitte nelle ultime tre uscite e attualmente al terzo posto in Ligue 1 dietro Lens e PSG: "Dugarry ha detto che non sapeva cosa stesse facendo De Zerbi e che l’allenatore dell’OM è completamente perso. Non capisce niente, non schiera mai gli stessi giocatori due volte, è un mediocre".

Antonio Cassano contro Dugarry, Rothen e Carragher

Benzina sul fuoco per Antonio Cassano, che alla sua maniera ha prodotto uno sfogo clamoroso non solo contro Dugarry, ma anche contro l’ex PSG e Monaco Rothen e poi contro la bandiera del Liverpool Carragher: "Io penso che probabilmente, a livello di Carragher, ci siano sia Dugarry che Rothen: i tre più incompetenti nel mondo del calcio. Dugarry, quando è arrivato in Italia, ha fallito: ha fatto schifo, ha fatto ca..re. Adesso, tra virgolette, si è costruito un posto in Francia per criticare noi italiani. Poi i francesi sono abituati, anche Domenech e compagnia varia. Infatti lui è un uomo di Domenech (ex ct della Francia protagonista di uscite al vetriolo contro gli italiani, ndr), vecchio stile, eccetera. Sia lui che Rothen sparano cagate ogni quarto d’ora".

Antonio Cassano non si dà pace della considerazione che questi commentatori hanno di De Zerbi, che per lui è l’unico innovatore dopo Luis Enrique, rispetto alla “scuola francese” che non ha mai fatto un calcio “meraviglioso”. Il problema è che questi critici non hanno mai visto una partita dell’OM, per questo si rivolge direttamente a loro: "Io spero che lui lo senta. Guardami, Dugarry, e anche Rothen: in due ne fate mezzo, perché non capite una beata minc..a. Con Carragher sono i tre che, a livello internazionale, capiscono zero in assoluto, perché sono dei falliti. Posso dirlo al 100%, perché Rothen è sempre stato un mezzo fallito. Ha fatto due buone stagioni al Monaco, poi dove è andato è andato l’hanno preso a pattoni in faccia e l’hanno cacciato via dai coglioni. Come Dugarry, la stessa roba. Quando è venuto in Italia l’hanno preso a pattoni e l’hanno mandato fuori dai co..ioni".

Incontenibile Cassano, che chiude con un’offensiva pesante: "Loro sparano, bum bum bum, ma questi sono sfigati che si devono attaccare solo al ca..o, semplicemente. Sia Dugarry che Rothen, adesso tanto quando lo sentiranno si attaccheranno ai cog…ni sia l’uno che l’altro, non capiscono un ca..o, vorrebbero essere come noi, ma non si può".

Chi sono Dugarry, Rothen e Carragher

Dugarry, Rothen e Carragher hanno in comune un aspetto: dopo una carriera brillante da calciatori hanno deciso di lavorare come opinionisti, i primi due soprattutto per la stampa, il terzo in TV. Dugarry ha anche un passato in Italia, al Milan, e poi si è contraddistinto per le sue posizioni controcorrente. Campione del mondo nel 1998, spesso ha fatto discutere per posizioni molto critiche nei confronti del calcio italiano. Stesso campanilismo da parte di Rothen, che a inizio carriera sembrava destinato a maggior fortuna. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l’esterno ha poi preso la scena soprattutto per i suoi interventi molto diretti e capaci di alimentare polemiche. Stesso discorso oltremanica per l’ex bandiera del Liverpool Carragher, forse un po’ meno duro dei due colleghi, ma comunque protagonista di prese di posizione forti.