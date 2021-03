"L'Inter ha vinto senza tirare in porta". Antonio Cassano boccia l'Inter di Antonio Conte. L'ex attaccante di Bari, Roma, Milan, Inter e Sampdoria è sempre stato un tipo sincero alla Bobo Tv su si è espresso così sulla sfida vinta dalla squadra nerazzurra contro l'Atalanta nel posticipo del lunedì della 26esima giornata della Serie A. FantAntonio ha criticato aspramente la capolista del campionato italiano e ha elogiato la Dea di Gasperini, una delle squadre che elogia spesso: "Di cosa stiamo parlando? Mi fa innervosire che Ventola dice che conta il risultato e Inter a +6. L'Atalanta ha fatto dall'inizio alla fine la partita e meritava di vincere".

A Cassano non è piaciuto l'atteggiamento attendista dell'Inter nei confronti dei bergamaschi e si è soffermato sul fatto che non è la prima volta che vede giocare la squadra di Conte in questo modo:"Io sono l'Inter, una delle squadre più gloriose, posso stare dietro la palla e non avere mai il pallino del gioco? Abisso clamoroso. L'Inter ha giocato nella sua metà campo. 21 giocatori nell'area dell'Inter, è possibile una cosa del genere? L'Inter le prime 15 le ha fatte così, poi è andata meritatamente in testa. Anche con la Lazio ha avuto tante difficoltà. Non posso accettare che stiano in 10 dietro la linea della palla".

Il talentuoso calciatore barese ha analizzato anche la gara di sacrificio di Lautaro Martinez, che in alcune situazioni di gioco si è ritrovato a fare l'esterno di sinistra a centrocampo per garantire maggiore copertura: "Fossi stato in campo dopo 20′ mi sarei fatto cambiare".

Infine due battute sulla prova di Arturo Vidal, calciatore che lui ha sempre apprezzato ma che, a suo parere, potrebbe avere già mostrato il meglio del suo repertorio: "Penso che Vidal abbia già dato il meglio, a 34 anni la benzina è finita".