Ansia per Piotr Zielinski, malore in nazionale per il calciatore del Napoli: diagnosticata l’angina Il calciatore del Napoli Piotr Zielinski è stato costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale a causa di un malore: al polacco è stata diagnosticata una forma di angina pectoris che sarà ora valutata al rientro in Italia.

A cura di Michele Mazzeo

Il calciatore del Napoli Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della Polonia a causa di un preoccupante malore. Il medico della nazionale polacca ha infatti diagnosticato al giocatore della formazione partenopea l'angina pectoris, cioè un dolore transitorio al torace o sensazione di pressione che si manifesta quando il cuore non riceve una sufficiente quantità di ossigeno. Secondo quanto riporta la nota diramata dalla nazionale polacca, nonostante le cure immediate ricevute dallo staff medico della Polonia, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte agli allenamenti e quindi alla prossima partita in programma martedì contro la Lettonia e pertanto Piotr Zielinski è stato rimandato a Napoli dove ora si sottoporrà ad ulteriori controlli.

"Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club" recita infatti la nota diffusa dalla Federcalcio della Polonia attraverso i propri canali ufficiali.

Il calciatore polacco dunque ora farà rientro a Napoli dove le sue condizioni verranno monitorate e approfondite passo dopo passo. Non è ancora possibile stabilire se è quanto tempo Piotr Zielinski dovrà stare lontano dai campi da gioco, ciò che è certo è invece che, se la diagnosi fatta dallo staff medico della nazionale polacca fosse confermata, il centrocampista avrà sicuramente bisogno di un periodo di riposo. Di certo non una buona notizia per il nuovo allenatore Walter Mazzarri appena arrivato sulla panchina della formazione campione d'Italia dopo l'esonero di Rudi Garcia.