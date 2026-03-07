Anguissa e De Bruyne tornano e a Conte torna il sorriso: "Sembra non se ne siano mai andati via..."

Una serata vincente e di grandi rientri per il Napoli di Antonio Conte che riesce ad avere la meglio sul Torino e blindare con altri tre punti un terzo posto sempre più saldo in Zona Champions League. Per il tecnico dei campioni d'Italia anche dei graditi rientri in campo da parte di giocatori che mancavano da mesi, come Anguissa e De Bruyne che hanno ridato la classica qualità e quantità percepita subito dal gruppo: "Sembra non se ne siano mai andati… eppure…"

Il rientro in campo di Anguissa e De Bruyne: "Come se non se ne fossero mai andati"

Gol, vittoria e sorrisi. Il dopo partita del Maradona vede un Antonio Conte stanco ma finalmente felice. Più che per il risultato, fondamentale per continuar a rimanere in zona Champions League anche anticipando cosa faranno le avversarie di turno, per chi ha potuto schierare se non a inizio partita, almeno a gara in corso: Anguissa e De Bruyne, la coppia in mediana che mancava praticamente da inizio stagione. E i due giocatori hanno dato immediatamente quella qualità e quell'autostima al gruppo che si è vista nel gioco e nella costruzione, tra gli applausi di un Maradona felice di ritrovare i suoi beniamini e un Conte raggiante in vista della fine di un campionato, forse, in discesa.

"Per quello che riguarda Anguissa e De Bruyne rivisti in campo, mi sembra che non se ne siano mai andati… ma se ne sono andati, però" ha esordito Conte senza riuscire a trattenere un sorriso liberatorio, con due "senatori" di nuovo a disposizione nella fase cruciale della stagione. "Ma l'emergenza continua… Lukaku, Neres, ci sono stati tanti assenti. Continuiamo a non cercare l'alibi dell'assenza, non l'abbiamo mai fatto. Facendo questo abbiamo vinto una Supercoppa e siamo rimasti in alto in classifica per molto tempo. Non è per nulla scontato… Kevin deve trovare la migliore condizione ma è tornato in buona condizione, per quello l'ho fatto entrare. In settimana vedevo che aveva voglia, disponibilità, che poteva giocare. In questo momento regali non possiamo farne a nessuno".

L'elogio di Conte al Napoli ritrovato: "Dominato la partita e McTominay è pronto a tornare"

L'emergenza però c'è ed è costante, anche se per qualche istante Conte prova a non pensarci: "Abbiamo dominato una partita che ci siamo complicati alla fine, sono soddisfatto per la prova dei ragazzi. Sono 3 punti importanti contro il Torino. Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, dobbiamo cercare di portarlo nelle zone di campo a lui preferite, poi c'è Elmas. Gioca sia da centrocampista centrale sia da trequartista, sta sorprendendo, e Gilmour che questa sera ha fatto una gara magistrale. Poi stiamo aspettando i miglioramenti di Giovane… e settimana prossima tornerà ad allenarsi anche McTominay…"