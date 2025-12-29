Calcio
video suggerito
video suggerito

Andy Carroll rischia 5 anni di carcere in Inghilterra: avrebbe violato un ordine restrittivo

Ad aprile Carroll era stato arrestato in aeroporto, ma il suo nome non era mai stato rivelato dalla polizia. Domani si presenterà davanti al tribunale per rispondere delle accuse.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Andy Carroll è al centro di un caso di cronaca in Inghilterra per aver violato un ordine restrittivo: l'attaccante era stato arrestato lo scorso 27 aprile all'aeroporto londinese di Stansted, fermato mentre rientrava a bordo di un volo low cost, ma il suo nome non era mai stato rivelato per ragioni legali. Adesso però le accuse sono state formalizzate e il suo nome è stato svelato alla stampa dalla polizia dell'Essex che ha aggiunto nuovi dettagli alla vicenda.

L'ex attaccante del Liverpool, secondo quanto riportato dal Sun, comparirà domani davanti al tribunale di Chelmsford per rispondere dei capi d'imputazione. Rischia fino a 5 anni di carcere per aver violato un'ingiunzione emessa dal tribunale civile, un reato che sarebbe stato commesso alla fine di marzo ossia circa un mese prima dell'arresto.

Carroll comparirà davanti al tribunale domani, rischia il carcere
Carroll comparirà davanti al tribunale domani, rischia il carcere

Le accuse a carico di Carroll

I fatti risalgono alla scorsa primavera, quando il giocatore vestiva ancora la maglia del Bordeaux. Ad aprile era stato arrestato in aeroporto, ma la sua identità è rimasta segreta fino a quando le accuse a suo carico non sono state formalizzate: Carroll avrebbe violato un ordine restrittivo a marzo, ossia il divieto di avvicinarsi a una determinata persona o a un indirizzo che non è stato specificato dalla polizia.

Leggi anche
Alcaraz rischia la fine di Borg, Marion Bartoli durissima: "Può lasciare il tennis a 25 anni"

Il reato è grave e a seconda delle circostanze potrebbe costargli fino a cinque anni di carcere. Saranno i dettagli a stabilire cosa succederà al 36enne che adesso gioca nella sesta divisione inglese dopo l'esperienza di un anno in Francia. L'arresto aveva suscitato curiosità perché, sebbene non fosse trapelato il nome, in molti lo avevano riconosciuto quando era stato fermato al controllo passaporti nell'aeroporto di Londra mentre era di rientro da un viaggio: Carroll è uscito dalla fila ed è stato messo in manette dalla polizia che però ha mantenuto la privacy sull'accaduto fino a questo momento.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
De Rossi torna a Roma da avversario: Gasp sfida il Genoa con Dybala e Ferguson dal 1'
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola della Serie A raccontando una favola che non esiste
Maurizio De Santis
Serie A costretta a cambiare il colore del pallone dopo le "giuste proteste di chi è daltonico"
La frase sussurrata da Allegri a Rabiot è virale: parlano come fossero ancora alla Juve
Mike Maignan con gli occhi spiritati: cosa ha fatto prima dell'inizio di Milan-Verona
Paratici ha deciso su Vanoli lavorando nell'ombra alla Fiorentina: esonero a una condizione
La bordata di Costacurta alla difesa del Milan: "Allegri l'ha fatta crescere, ma su questo non ha messo mano?"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views