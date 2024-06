video suggerito

Andrich assegna l’ultimo posto all’Italia agli Europei: la previsione accende la sfida alla Germania Robert Andrich gioca su una particolare classifica delle Nazionale agli Europei. Il centrocampista del Bayer mette al primo posto la Germania mentre l’Italia è ultima dietro anche ad Albania, Turchia, Slovacchia e Svizzera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Italia ultima nella speciale classifica finale degli Europei 2024. La previsione è tutta di Robert Andrich, centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen e protagonista nella Germania di Naglesmann. Il giocatore è stato chiamato a sottoporsi a questo speciale quiz e quando è comparsa la bandiera italiana non ha avuto dubbi: ultima. Una classifica da 10 posizioni in cui la Nazionale di Spalletti, secondo quanto previsto da Andrich, è alle spalle anche di Albania, Turchia, Slovacchia e Svizzera: le 4 meno attrezzate rispetto alle big selezionate.

In un video diventato immediatamente virale sui social, il centrocampista del Bayer Leverkusen non ha avuto alcun dubbio nonostante lo scetticismo mostrato dal ragazzo al suo fianco. Immediatamente i commenti al video sono stati tantissimi, praticamente quasi tutti tifosi italiani che hanno pesantemente contestato al calciatore questa scelta. "Stanno ancora piangendo per il 2006" scrivono alcuni mentre si concentrano sul recente passato: "Per favore fate un edit a questo video con la finale vinta dall'Atalanta" riferimento al ko del Bayern in Europa League.

I tifosi dell'Italia si augurano subito la sfida contro la Germania

In tanti infatti ricordano al giocatore il 3-0 dell'Atalanta al suo Bayer Leverkusen nella recente finale vinta dalla Dea contro la squadra di Xabi Alonso. Andrich in quell'occasione era in campo e la tripletta di Lookman spense i sogni di gloria delle Aspirine imbattuti fino a quel momento per un'intera stagione. La previsione di Andrich ha però caricato ulteriormente il popolo italiano che ora aspetta la sfida contro la Germania sperando di ripetere l'imprese del 2006 o degli Europei 2012: "Spero incontreremo la Germania più avanti, e che li distruggano Chiesa e Barella".

Andrich in azione con la Germania contro la Scozia.

Il presagio della moglie di Andrich in occasione di Roma-Bayer

Andrich dunque ha inevitabilmente acceso subito la sfida tra Italia e Germania in attesa di capire se tedeschi e azzurri riusciranno a superare la fase a gironi. Al momento sia la Nazionale di Naglesmann che quella di Spalletti hanno centrato i primi tre punti contro Scozia e Albania. Andrich a proposito di previsioni e presagi, fu anche protagonista della semifinale di Europa League del suo Bayer contro la Roma. In quell'occasione rivelò un particolare confidatogli dalla moglie: "Mi ha detto: ‘non voglio che giochi a Roma, ho un cattivo presagio'".