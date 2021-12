Andreazzoli spiazza la giornalista in diretta TV: “Ho seguito il tuo consiglio, ti ringrazio” Aurelio Andreazzoli protagonista di un bel siparietto con l’inviata di DAZN, della quale ha riconosciuto i meriti e la bravura in un suggerimento rivelatosi fortunato.

A cura di Marco Beltrami

Il suo Empoli ha conquistato un punto prezioso sul campo del Torino. Una partita che era iniziata male per Aurelio Andreazzoli con i toscani che si sono ritrovati in pochi minuti sotto di due gol. L'espulsione di Singo, il carattere, l'organizzazione e la qualità hanno permesso alla compagine ospite di rimontare grazie ai gol di Romagnoli e La Mantia e dunque di mantenere alle proprie spalle in classifica gli uomini di Juric, protagonista di belle parole all'insegna del fair play nei confronti del quarto uomo nel post-gara.

Il merito di Andreazzoli è stato quello di riassettare l'Empoli, dopo un inizio difficile. E per farlo l'esperto allenatore ha deciso di ascoltare un "consiglio" speciale quello della giornalista di DAZN Barbara Cirillo inviata a bordo campo. I due hanno parlato nel pre-partita, soffermandosi anche sui rispettivi ruoli in campo in particolare di due giocatori ovvero Di Francesco ed Henderson. Il tutto è stato svelato dal mister che quando in mixed-zone ha trovato la cronista, ha voluto riconoscere pubblicamente i suoi meriti, e d'altra parte l'errore commesso nella prima parte di gara: "Mettiamo a posto le cose, dobbiamo dare il suo a chi va. Tu avevi detto che preferivi Di Francesco in avanti e Henderson sulla trequarti. Io non ti ho ascoltato e ho fatto il contrario e s’è visto il risultato parziale, che è andato malissimo. Allora ho corretto, ricordavo quello che mi avevi detto e alla fine del primo tempo siamo andati con Di Francesco in avanti e Henderson sulla trequarti".

Parole che senza dubbio hanno emozionato la Cirillo che non si aspettava questo "riconoscimento" da parte dell'allenatore. Ma non finisce qui perché Andreazzoli ha dato anche un consiglio ai suoi colleghi, quello di ascoltare i consigli della giornalista: "Le cose sono andate a posto. Ti ringrazio e invito i miei colleghi ad ascoltare i suggerimenti di Barbara". Insomma un bellissimo siparietto dopo una settimana difficile per la categoria che si è stretta al fianco di Greta Boscaglia, la giornalista vittima di un brutto gesto da parte di un tifoso.