Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV, alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina che chiuderà il 2020 dei bianconeri. Il tecnico dei campioni d'Italia in carica si mostra soddisfatto della prestazione offerta dalla squadra contro il Parma. Un gioco che ha dato seguito a quanto visto anche contro l'Atalanta nonostante gli errori sotto porta contro la Dea. Pirlo è però sembrato molto soddisfatto dall'atteggiamento della sua squadra e da quella ferocia mostrata su ogni pallone quando c'era da pressare. Di questa Fiorentina e di Cesare Prandelli, però non si fida: "Hanno un'ottima squadra e faranno la loro partita".

Queste le parole del tecnico bianconeri che teme soprattutto Ribery: "Attenti a questi giocatori". Sulle individualità invece Pirlo si è detto molto contento della prova offerta dagli uomini del suo centrocampo e soprattutto da Bentancur capace di ricoprire ogni zona del campo e di avere le caratteristiche giuste per ogni tipo di giocata. Importante la conclusione delle sue dichiarazioni prima della sfida contro la viola in cui ha assicurato la presenza di Dybala e il possibile recupero anche di Demiral. Out solo Arthur.

Pirlo non si fida della Fiorentina e di Ribery

Rilassato e contento per la prestazione contro il Parma ma subito concentrato per la sfida casalinga contro la Fiorentina che chiuderà il 2020 della Juventus: "Dobbiamo chiedere quest'anno nel migliore dei modi – ha detto Pirlo – Loro cercheranno di fare una partita di ripartenza. Hanno un'ottima squadra e un tecnico come Prandelli con cui ho trascorso bellissimi momenti all'Europeo perso in finale con la Spagna". Il tecnico dei bianconeri è poi tornato a parlare della sua Juventus e di quell'atteggiamento positivo visto a Parma e che vorrebbe sempre ammirare nella sua squadra: "Ottima gara e grande spirito imponendo il nostro gioco – ha sottolineato Pirlo – Questa deve essere la nostra forza in ogni partita".

Il tecnico dei biancone si è detto però soddisfatto soprattutto dell'atteggiamento mostrato dai suoi giocatori e da quel centrocampo che sembra ora funzionare al meglio: "Abbiamo 3 giocatori in quel ruolo che si interscambio fra di loro – ha evidenziato Pirlo – Bentancur invece sa fare tutto ". Spirito di squadra e quella ferocia mostrata contro Barcellona, Atalanta e Parma. È questo il segreto della sua Juventus che sembra aver finalmente trovato la sua dimensione naturale dettata dalle idee del tecnico bresciano: "Miglioriamo partita dopo partita e dobbiamo continuare così, con questa ferocia – ha continuato il tecnico – solo in questo modo possiamo avere sempre il pallino del gioco". Per quanto riguarda invece gli uomini che prenderanno parte alla sfida contro la Fiorentina, Pirlo svela le condizioni di Dybala e Demiral: "Paulo si è allenato un po' a parte e un po' con la squadra e credo che possa essere della partita – ha specificato – Demiral sta meglio mentre Arthur non è ancora a disposizione".