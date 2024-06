video suggerito

Andrea Natali a 16 anni va in Bundesliga: la stellina dell’Under 17 giocherà nel Bayer Leverkusen Uno dei migliori prospetti della nostra Under 17 recente campione d’Europa di categoria, Andrea Natali, è stato ufficializzato dai campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Il difensore, 16 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

Andrea Natali vestirà la maglia dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen: a soli 16 anni il giovanissimo difensore italiano sbarca in Bundesliga nel club che per la prima volta nella sua storia ha conquistato il titolo nazionale, spezzando un tabù lungo 120 anni. Natali è stato tra i protagonisti dell'Under 17 azzurra che si è recentemente imposta agli Europei di categoria: aveva lasciato il calcio italiano da giovanissimo, inserito nella Cantera del Barcellona e ora in quella del Leverkusen con cui ha firmato un contratto fino al 2027.

"E' uno dei prospetti più interessanti che stavamo seguendo e ha tutte le caratteristiche per vestire in futuro anche la nostra maglia in prima squadra". Il "battesimo" di Andrea Natali arriva in contemporanea alla sua ufficializzazione da neo giocatore del Bayer e a tessere enormi elogi sulla sua figura è il direttore sportivo Simon Rolfes, che ha anticipato tutti e ha fatto firmare al giovane difensore un contratto fino al 30 giugno 2027, il massimo consentito per i minorenni.

Chi è Andrea Natali, il difensore figlio d'arte che non trova spazio in Italia

Andrea Natali, classe 2008 è il figlio – uno dei quattro – di Cesare Natali, difensore che ha disputato in Serie A oltre 300 partite sul finire degli anni 90 per poi ritirarsi nel 2015, vestendo tra le altre, le maglie di Bologna, Atalanta, Torino, Fiorentina, Udinese. Proprio a Udine è cresciuto calcisticamente anche il piccolo Andrea che ha mosso i primi passi nel club friulano.

Nel 2019 venne prelevato dal Milan, con gli osservatori rossoneri che lo inserirono nelle giovanili ma la sua carriera italiana durò l'arco di una stagione: subito venne ceduto all'estero, in Spagna dove viveva con la sua famiglia, prima all'Espanyol poi in una delle ‘cantere' più prestigiose: il Barcellona, dove resta per tre stagioni, fino all'estate 2024 quando passa al Bayer, in Germania.

L'Europeo vinto con l'Under 17, il primo per la giovane Italia

L'interesse attorno ad Andrea Natali è scoppiato durante e subito dopo l'Europeo di categoria che l'Under 17 di Massimiliano Favo ha giocato e vinto, battendo in finale il Portogallo alzando al cielo il suo primo titolo continentale. Un successo storico che ha permesso di far conoscere diversi talenti di una nazionale infarcita di ottimi giocatori in diversi reparti. Natali è stato tra questi, insieme ad altri fenomeni che stentato a trovare però spazio e opportunità nel nostro calcio: in primis Francesco Camarda, autentica star sotto contratto al Milan ma lontanissimo nel poter dimostrare ai massimi livelli il proprio potenziale.