Andrea Marinozzi si dimette da Sky: “Ci sono persone che preferisco lasciarmi alle spalle”

Andrea Marinozzi lascia Sky dopo 16 anni: l’annuncio social e le frecciate a chi non lo ha sostenuto.

Andrea Marinozzi lascia Sky. Il giornalista e telecronista si è congedato dall'emittente satellitare con un annuncio sui propri profili social. Un'occasione per togliersi anche qualche sassolino nei confronti di qualcuno con cui, a quanto pare, il rapporto non è stato proprio idilliaco.

Andrea Marinozzi lascia Sky, l'annuncio ufficiale del giornalista

Ha aspettato la fine della seconda giornata di Serie A il volto noto del giornalismo sportivo per ufficializzare il divorzio da Sky, dopo poco più di 15 anni di collaborazione. Queste le sue parole a certificare una scelta presa da un po': "Da oggi le mie dimissioni sono ufficiali. Lascio un posto che in 16 anni mi ha dato moltissimo. Mi ha accolto ragazzino un po' imbranato e mi ha insegnato quasi tutto".

Non ha fatto nomi Marinozzi ma ha parlato genericamente di chi lo ha accompagnato in questo lungo viaggio, sia in modo positivo che negativo: "Ho incontrato persone valide che rimarranno in un modo o in un altro nella mia vita e altre che preferisco lasciarmi alle spalle. Sei stato per una vita il mio posto dei sogni, ciao Sky Sport!". Insomma, un messaggio rivolto anche a chi ha avuto qualche problema con lui.

Le foto scelte da Marinozzi

Ad accompagnare il suo messaggio di congedo, anche una serie di foto per ripercorrere tutti gli anni di carriera vissuti a Sky: dalle prime trasferte alle telecronache, fino agli ultimi racconti delle scorse stagioni in Italia e in Europa, passando anche per gli interventi in studio. Non sono mancati i momenti difficili, come quello del racconto del malore di Eriksen. Ambrosini, Bergomi, Marchegiani, Marocchi, Minotti, Quagliarella, Del Piero sono stati alcuni dei compagni di viaggio di Marinozzi, che ha postato anche alcuni scatti con un altro ex Sky come Lele Adani.

Cosa bolle in pentola ora per Marinozzi dopo questo addio? Possibile una nuova collaborazione alle porte, sempre nell'ambito del calcio. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.