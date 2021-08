“Andrà tutto bene, io ci sono passato”: il video di Eriksen ad una bambina prima dell’operazione Bellissimo gesto di Christian Eriksen nei confronti di una bambina inglese di 9 anni che ha una patologia cardiaca che richiede l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, ovvero lo stesso intervento cui è stato sottoposto il campione danese dopo il malore agli Europei. Eriksen ha inviato un toccante videomessaggio alla piccola, sua tifosa dai tempi del Tottenham: “Sono sicuro che tornerai alla vita normale molto velocemente, lo so perché io l’ho fatto”.

A cura di Paolo Fiorenza

Christian Eriksen ha registrato un commovente video indirizzato ad una bambina inglese di nove anni, affetta da una patologia cardiaca che richiede l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, il medesimo intervento cui è stato sottoposto il campione danese dopo il malore che ha fermato il suo cuore agli Europei. La piccola Evie adora l'ex stella del Tottenham, quindi la sua famiglia ha inviato una lettera per chiedergli di registrare un videomessaggio di incoraggiamento alla bambina.

Appello rimasto inascoltato all'inizio, perché Eriksen non aveva saputo della richiesta, arrivatagli poi grazie a Kasper Lynge Esmann, che sul proprio profilo Facebook ha raccontato la vicenda: "La famiglia ha cercato di contattare Christian invano, così ho scritto la storia di Evie alla Federcalcio danese e ho avuto la fortuna di arrivare a Christian, che ammiro davvero per gesti così. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando ho ricevuto un messaggio in risposta al video che ho inviato immediatamente alla madre di Evie. La reazione di Evie al video è stata ripresa nella foto, e so che per lei ha significato molto, il saluto di Christian le dà pace prima dell'intervento".

Nel video Eriksen si rivolge ad Evie con la dolcezza di un padre: "Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera, l'ho letta solo stasera. Spero che tu ti senta a tuo agio e fiduciosa nell'affrontare l'operazione. Non è mai divertente essere in ospedale, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno. Sono sicuro che dopo tornerai alla vita normale molto velocemente, lo so perché io l'ho fatto. Sono sicuro che sarà lo stesso con te. Volevo solo augurarti tutto il meglio e spero che forse ci vedremo in futuro".

Un gesto bellissimo da parte del campione danese, che il 12 giugno scorso tenne il mondo col fiato sospeso quando si accasciò al suolo durante Danimarca-Finlandia. "È un miracolato", si disse dopo il risveglio in campo grazie ai primi soccorsi. Poi l'operazione per l'impianto del defibrillatore sottocutaneo ed il ritorno alla vita normale, esattamente come farà la piccola Evie dopo l'intervento. Per Eriksen c'è anche la speranza di riprendere la carriera calcistica, molto probabilmente non in Italia, vista la normativa molto stringente in tal senso del nostro Paese. La suggestione Ajax è sempre viva: sarebbe un suggestivo ritorno alle origini.