Ancelotti svela il suo metodo: “Non parlo molto con i calciatori, mi limito a dare indicazioni” Il Real Madrid ha esordito nella Liga 2021-2022 vincendo 4-1 in casa dell’Alaves, doppietta del solito Benzema. Al termine dell’incontro, Carlo Ancelotti tornato sulla panchina dei blancos ha parlato del suo metodo di allenamento: “Non è che debba spiegare chi sa che cosa a questi campioni. Mi limito a dare delle indicazioni, non c’è bisogno che parli molto. Cerco semplicemente di mettere la mia esperienza al servizio dei calciatori”.

A cura di Alessio Morra

Carlo Ancelotti è tornato due mesi fa sulla panchina del Real Madrid, che finora, eccetto Alaba, non gli ha regalato grandi acquisti. Ma il tecnico emiliano sa di avere una rosa importante e ha deciso di tenere anche Gareth Bale, di rientro dal prestito al Tottenham. L'esordio nella Liga dell'ex allenatore di Milan e Psg è stato eccezionale, poker all'Alaves e subito blancos al comando della classifica. Decisivo, come spesso accade, Benzema, autore di una doppietta, a segno anche Vinicius e Nacho.

Soddisfatto per il risultato, manco a dirlo, e delle prestazioni di Bale e Hazard, Ancelotti ha avuto parole d'elogio per Benzema: "Abbiamo meritato di vincere dopo il secondo tempo. La chiave della partita è stato il gol di Benzema. La rete di Karim ha aperto la partita, abbiamo avuto più spazio per mostrare la qualità che abbiamo davanti. Ma dobbiamo migliorare. Oggi è più forte rispetto a cinque anni fa. Karimi è un giocatore completo e con una qualità migliore".

Ma soprattutto Ancelotti, che ha vinto tre volte la Champions League da allenatore ed ha vinto trofei in cinque nazioni diverse, soffermandosi su alcuni singoli ha parlato di quello che è il suo metodo,

"Valverde è stato molto bravo, Hazard ha fatto un assist magnifico, mentre Bale l'ho visto molto concentrato. Vinicius ha qualità importanti, ma deve capire che è difficile segnare se tocchi il pallone cinque o sei volte di fila. Non è che debba spiegare chi sa che cosa a questi campioni. Mi limito a dare delle indicazioni, non c'è bisogno che parli molto. Cerco semplicemente di mettere la mia esperienza al servizio dei calciatori".