Ancelotti a muso duro contro Flick dopo Real-Barça: furioso per quel gesto davanti alla sua panchina Carlo Ancelotti affronta Hans Flick al termine del Clasico Real Madrid-Barcellona terminato 0-4. Il tecnico delle Merengues si sfoga con il tecnico avversario per quel gesto irrispettoso davanti alla sua panchina.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nell'incredibile notte del Santiago Bernabeu il Barcellona riesce a prendersi il Clasico battendo nettamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti con il punteggio di 4-0. Un passivo pesantissimo per le Merengues che escono completamente stravolti dalla sfida contro i blaugrana capaci di chiudere qualsiasi tipo di iniziativa dei padroni di casa. Un match che, a prescindere dalle varie prestazioni superlative di Lewandowski e compagni, è stato anche caratterizzato da un momento di tensione molto alta a fine partita che ha visto protagonista proprio l'allenatore del Real Madrid.

Le telecamere infatti hanno immortalato un momento in cui Carlo Ancelotti si avvicina a passo spedito verso la panchina del Barcellona. Vuole parlare con Flick, lo cerca e a un certo punto va a muso duro contro l'allenatore dei catalani una volta individuato. Ancelotti ha letteralmente il dito puntato contro il tecnico avversario. Vuole assolutamente delle scuse per il comportamento scorretto avuto da un suo collaboratore. "Non si fa" pare abbia detto il tecnico italiano a Flick visibilmente infastidito da quanto visto in quel momento davanti alla sua panchina.

“Cosa è successo con Hansi Flick? Con lui nessun problema… ma un suo collaboratore non si è comportato da gentiluomo nei festeggiamenti – ha spiegato subito dopo in conferenza stampa Ancelotti quando gli è stato chiesto cosa fosse accaduto tra lui e l'allenatore dei blaugrana -. Gliel'ho detto e Flick è stato d'accordo". Si tratta di Marcus Sorg, secondo allenatore di Flick che ha festeggiato il quarto gol davanti alla panchina del Real Madrid e per questo Ancelotti non ha assolutamente apprezzato tutto ciò preferendo e parlarne con Flick.

La replica di Flick in conferenza stampa dopo lo screzio con Ancelotti

"È successo qualcosa non con Flick ma col suo assistente, che non è stato un signore festeggiando davanti alla nostra panchina". Flick a fine partita ha confermato la versione di Ancelotti ma ha anche detto la sua sull'episodio: "C’è stato un piccolo problema nel festeggiamento, ma è normale, niente di che: siamo grandi abbastanza per parlarne". Di certo questa vittoria del Barcellona è stata molto importante per le sorti del campionato. Siamo solo all'inizio ma il successo nel Clasico al Bernabeu porta ora i catalani primi in Liga a +6 punti sulle Merengues secondi.