Il Barcellona distrugge il Real Madrid, Ancelotti travolto nel Clasico: al Bernabeu finisce 4-0 Il Barcellona stravince il Clasico e travolge al Bernabeu il Real Madrid. Tutti i gol nella ripresa: doppietta di Lewandowski e reti di Lamine Yamal e Raphinha. Ancelotti incassa una sonora sconfitta. Flick in fuga nella Liga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il delitto perfetto del Barcellona, che vince al Bernabeu, vince il Clasico e pone fine alla lunghissima serie di imbattibilità del Real Madrid, che soccombe. Doppietta di Lewandowski, gol di Lamine Yamal e Raphinha. 4-0! E striscia di 42 risultati utili consecutivi per la squadra di Ancelotti che finisce. E ora i catalani hanno 6 punti in più in classifica.

Mbappé segna nel primo tempo, ma è fuorigioco

Dieci vittorie in undici partite della Liga per il Barcellona, che la serata del 26 ottobre non la dimenticherà mai. Perché il Clasico è terminato 4-0. Un trionfo totale per Flick che ha dato una lezione di calcio a un maestro assoluto come Ancelotti. Il Real nel primo tempo fa la partita, segna con Mbappé ma è fuorigioco. Ma non riesce a fare il suo gioco né un bel gioco. La squadra di casa è scollegata, è troppo lunga e nella ripresa viene travolta.

Doppietta di Lewandowski

Perché Flick se la gioca con maestria. La difesa del Real è alta, sbanda e non aiuto dal centrocampo. A quel punto se il tridente catalano gira il gioco è fatto. Lewandowski la sblocca con un tiro perfetto al 53′ e dopo tre minuti raddoppia con un fantastico colpo di testa, 2-0. Ma la partita non è certo in ghiaccio. Il Real Madrid ci prova, ma Inaki Pena c'è e in contropiede arriva pure il tris.

Poi Yamal e Raphinha

Dopo i due gol segnati e due divorati da Lewandowski è la volta di Lamine Yamal, che a 17 anni e 3 mesi realizza il primo gol della carriera nel Clasico, poi nel finale c'è il meraviglioso pallonetto di Raphinha. Il brasiliano dopo la tripletta al Bayern Monaco timbra ancora il cartellino. Trionfo totale per il Barcellona, Real Madrid che incassa uno 0-4 e soprattutto scivola a 6 dal Barcellona.