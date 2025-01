video suggerito

Amuzu sviene in campo dopo un colpo alla testa, esce in barella: “Grave commozione cerebrale” L’attaccante dell’Anderlecht, Francis Amuzu è stato vittima di un terribile incidente nel match di campionato contro il Club Brugge a seguito di uno scontro aereo a inizio ripresa. Crollato immobile a terra è stato soccorso e trasportato in urgenza in ospedale dove “ha riaperto gli occhi”, ha informato il tecnico David Hubert. Ancora ricoverato e sotto prognosi riservata, è fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura in Belgio per il giocatore dell'Anderlecht, Francis Amuzu che è stato vittima di un violentissimo scontro di gioco in cui ha colpito con la nuca il gomito di un avversario, nel mezzo di un contrasto aereo. È collassato a terra senza più muoversi: immediato l'intervento di compagni e avversari che hanno richiamato lo staff medico che ha a lungo assistito Amuzu prima di caricarlo su una barella e portarlo fuori dal campo per l'immediato trasporto in ambulanza: "Ha subito una grave commozione cerebrale, solo in ospedale ha riaperto gli occhi". Le condizioni al momento sono stabili ed è fuori pericolo.

Attimi di puro panico allo stadio dell'Anderlecht per la partita tra i padroni di casa e il Club Brugge quando al 46′ minuto un grave incidente è accaduto all'attaccante Amuzu. In un classico contrasto su palla aerea il giocatore biancoviola ha provato a impossessarsi del pallone ma alla fine ha impattato con la nuca sul gomito dell'avversario subendo un colpo tremendo che lo ha fatto crollare a terra. Il gioco è stato fermato qualche istante dopo quando si è capito che le condizioni di Amuzu erano preoccupanti: disteso prono, immobile a gambe divaricate.

Nel silenzio del Lotto Park si sono vissuti minuti di pura tensione: compagni e avversari hanno subito circondato Amuzu e hanno richiamato l'immediato intervento dello staff medico. Sul posto si sono compiuti i primi interventi di soccorso, in attesa dell'arrivo dei barellieri: Amuzu è stato dapprima avvolto in una coperta termica e poi caricato in barella e trasportato fuori dallo stadio, tra gli applausi del pubblico. Infine, è stato fatto salire in ambulanza e trasportato nel vicino ospedale di Anderlecht per le prime cure: ancora ricoverato, le sue condizioni appaiono stabili ed è fuori pericolo.

Leggi anche Cosa ha avuto Bentancur durante Tottenham-Liverpool: una commozione cerebrale dovuta alla caduta

Quanto accaduto in campo è stato raccontato dal tecnico dell'Anderlecht e dallo stesso club con alcune note social di aggiornamento sulle condizioni del giocatore. L'allenatore dell'Anderlecht, David Hubert, ha spiegato la grande paura che si è vissuta in campo: "Amuzu ha aperto gli occhi solo in ospedale" ha detto alla stampa comunicando le prime notizie giunte dallo staff medico del club che ha seguito il giocatore.

"La sua salute ora viene prima di tutto per me, il resto non conta. Ha subito un grave trauma cranico, ma una volta giunto in ospedale hanno comunicato che ci sono già segnali di miglioramento. Speriamo che le cose continuino ad evolversi favorevolmente". Una speranza ben riposta perché gli ultimi bollettini medici danno Azumu stabile e fuori pericolo, anche se ancora ricoverato e sotto prognosi riservata.