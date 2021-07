Amichevole Napoli-Pro Vercelli dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Oggi sabato 24 luglio, alle 17.30 al Campo sportivo di Dimaro si gioca Napoli-Pro Vercelli, seconda amichevole prestagionale degli azzurri di Luciano Spalletti. Diversamente da come è avvenuto per la prima amichevole contro la Bassa Anaunia, la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming dall’emittente campana Canale 21 e sulla piattaforma satellitare di Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli di Luciano Spalletti è in piena preparazione per campionato, in attesa di ritrovarsi al fischio d'inizio della nuova stagione 2021/2022 nella migliore condizione generale possibile. L'appuntamento da non fallire è fissato per il 22 agosto al Diego Armando Maradona dove gli azzurri ospiteranno il neo promosso Venezia e per arrivare al top sono incominciati nel ritiro di Dimaro anche i primi test amichevoli.

L'esordio stagione è andato più che bene, con una goleada galvanizzante soprattutto nello spirito e nella testa dei giocatori, visto che a livello tecnico la partita aveva poco da pretendere avendo di fronte i dilettanti della Bassa Anaunia. Un 12-0 comunque, più che positivo che ha dato i primi segnali confortanti a Spalletti e che ha visto alcuni giocatori già pronti a fare la differenza. Come Osimhen, atteso dalla stagione della conferma, autore di un poker personale con cui ha squillato la carica ai suoi davanti a poco più di 500 tifosi presenti al match.

Adesso una nuova amichevole, dopo altri giorni di carico sulle gambe, che attende gli azzurri contro la Pro Vercelli squadra di Serie C, in programma sabato alle ore 17.30 al campo di Carciato. Per l'occasione Spalletti potrebbe schierare una formazione simile a quella contro la Bassa Anaunia con Osimhen attaccante con Elmas e Koulibaly accanto a Manolas in difesa.

Dove vedere Napoli-Pro Vercelli in diretta TV e streaming

La partita amichevole tra Napoli e Pro Vercelli, in programma sabato 24 luglio al campo di Carciato, a Dimaro sarà trasmessa in TV e in streaming in diretta sulle frequenze dell'emittente campana Canale 21. La telecronaca della partita di Dimaro sarà affidata a Umberto Chiariello e al commento tecnico affidato a Francesco Turrini. Il match sarà però disponibile anche sulla piattaforma satellitare di Sky sul canale 203 di Sky Sport Football.

A che ora si gioca l'amichevole Napoli-Pro Vercelli oggi

L'amichevole tra il Napoli e la Pro Vercelli è in programma sabato 24 luglio a Dimaro e il fischio di inizio sarà per le 17.30. Potranno essere presenti i tifosi che, muniti di greenpass, avranno l'occasione di seguire l'amichevole dal vivo.

Date e orari delle prossime amichevoli del Napoli

Prima dell'esordio in campionato il 28 agosto al Diego Armando Maradona contro il neopromosso Venezia, il Napoli ha deciso di disputare tre partite amichevoli. La prima, già disputata e vinta contro la Bassa Anaunia 12-0, la seconda contro la Pro Vercelli e la terza contro il Bayern Monaco. Ecco nel dettaglio gli ultimi due appuntamenti nel tabellone pre stagionale del Napoli di Spalletti.