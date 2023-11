Álvarez perde un dente in campo ma non s’accorge di nulla: Bernardo Silva non crede ai suoi occhi Julián Álvarez ha perso un dente durante la partita vinta dal Manchester City per 6-1 sul Bournemouth: allarme rientrato nel post-partita e a rassicurare tutti è lo stesso calciatore argentino.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City ha travolto il Bournemouth per 6-1 nell'undicesima giornata di Premier League e si è portato in testa alla classifica in attesa della partita del Tottenham in casa del Luton Town. Uno dei protagonisti della sfida dell'Etihad Stadium è stato Julián Álvarez , che ha giocato da titolare nell'undici di Pep Guardiola e ha disputato la solita partita di grande qualità in fase offensiva.

Il numero 19 dei Citizens, però, ha vissuto una situazione molto particolare perché ha perso un dente durante la partita e lo ha scoperto durante i festeggiamenti del secondo gol della sua squadra: Bernardo Silva, autore della rete, dopo averlo abbracciato gli ha fatto notare la situazione e l'ex calciatore River Plate ha controllato cosa stesse accadendo.

Il più colpito dalla situazione sembra proprio il calciatore portoghese, che non riesce a credere come il suo compagno possa aver perso un dente senza accorgersi di nulla.

Riguardo al momento esatto in cui Julián Álvarez avrebbe perso il dente non ci sono molti dettagli: sui social circola solo un video in cui si vede che l'attaccante argentino riceve un forte colpo in faccia da un pallone, si prende la bocca per un pochi secondi e rimane fermo per l'impatto.

Alvarez ha continuato a giocare normalmente, come se niente fosse accaduto: la Araña ha giocato fino al 70′, quando è stato sostituito dal brasiliano Matheus Nunes e si è preso gli applausi di tutto lo stadio. L'attaccante 23enne è diventato un beniamino per i tifosi del Manchester City sia per la sua verve realizzativa che per la sua voglia che mette in campo dopo l'impiego col contagocce dello scorso anno.

Poco dopo la partita Julian Alvarez ha pubblicato una stories sul suo profilo di Instagram in cui mostra tutta la dentatura al posto e con la frase ‘Tutto in ordine, solo sangue'.