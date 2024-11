Alphonso Davies sorpreso di notte alla guida del suo bolide ubriaco: stangata in arrivo

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Alphonso Davies l'ha combinata grossa. Il giocatore del Bayern Monaco è stato pizzicato dalla polizia mentre era alla guida della sua Lamborghini Urus in stato di ebbrezza. Il club tedesco per ora non ha commentato la disavventura del suo giocatore che è andato incontro ad una multa con tanto di sospensione della patente.

Alphonso Davies fermato in stato di ebbrezza sulla sua Lamborghini

A svelare tutto è stata la stampa tedesca, ovvero la Bild. Il giocatore e perno della nazionale canadese si trovava al volante del suo bolide da 216.000 euro, che spesso ha mostrato anche sui social. Intorno alle 2.15 del mattino, è stato sorpreso dalle autorità tedesche che hanno notato un andamento strano. Una volta fermato, Davies ha dimostrato a quanto pare di non essere sobrio. Per questo è stato sottoposto all'etilometro che ha confermato il fatto che avesse bevuto alcolici.

Cosa rischia Alphonso Davies ora

A quel punto gli agenti hanno invitato Davies a fermarsi e lasciare l'auto che è stata presa da un amico del calciatore che era in condizioni di guidare. Cosa rischia ora il veloce esterno? Un penalista esperto in questa tipologia di situazioni ha spiegato che quella del calciatore è un'infrazione e non un reato visto che per scattare la sanzione penale ci sarebbe voluta una dose di alcol leggermente superiore. Per questo Davies potrebbe andare incontro ad una multa di 500 euro e la sospensione della patente per un mese.

A questo poi si potrebbe aggiungere anche un provvedimento disciplinare da arte del Bayern Monaco. I tedeschi per ora hanno voluto mantenere la privacy sull'accaduto al netto delle indiscrezioni trapelate dalla stampa. Tra l'altro Alphonso Davies dopo l'episodio è andato regolarmente agli allenamenti la mattina successiva, con la vettura ufficiale del club. Non un modo proprio perfetto per avvicinarsi al big match contro il Borussia Dortmund.