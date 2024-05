Alluvioni in Brasile, campionato sospeso: tanti calciatori aiutano la popolazione in difficoltà

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Confederazione brasiliana di calcio (CBF) ha annunciato che il Brasileirao si fermerà per le prossime due giornate a causa delle alluvioni che hanno colpito la zona sud del paese mettendo in difficoltà centinaia di migliaia di persone e creando grandi problemi a tre club come Internacional, Gremio e Juventude.

Nei giorni precedenti a questa decisione, i club avevano discusso della possibilità di interrompere il torneo, ma la mancanza di date disponibili per recuperare (visto che il Brasileirao non si fermerà nemmeno durante la Copa América) aveva complicato la situazione: alla fine 15 dei 20 club hanno fatto richiesta e le giornate numeri 7 e 8 del torneo verranno rinviate.

Nonostante la riluttanza del presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, alla fine è stata presa la decisione di fermare il torneo.

Quindici club che hanno chiesto la sospensione

Quindici dei venti club del campionato brasiliano hanno richiesto la sospensione del campionato. Di seguito l'elenco:

Atlético Clube Goianiense

Atletico Mineiro SAF

Club Atletico Paranaense

Criciúma Esporte Clube

Cruzeiro Esporte Clube SAF

Cuiabá EsporteClube SAF

Esporte Clube Bahia SAF

Esporte Club Juventude

EsporteClube Vitória

Società Calcio Fluminense

Fortaleza Esporte Clube

Grêmio Calcio

Porto Alegrense

SAF Botafogo

Sport Club Internacional

Vasco da Gama SAF

I calciatori hanno aiutato la popolazione in difficoltà

Durante i giorni di difficoltà perla popolazione brasiliana, numerosi giocatori dei club del territorio sono stati visti lavorare nelle zone più colpite per aiutare le persone rimaste intrappolate o per salvare gli animali domestici che non potevano sfuggire all'acqua. Diego Costa, attaccante del Gremio, si è speso molto per dare una mano alle persone che non riuscivano a venire a capo di alcune situazioni.