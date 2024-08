All’Inter non basta la doppietta di Thuram, il Genoa pareggia al 94′ con Messias: è 2-2 a Marassi

video suggerito

L'Inter assapora il successo, ma in pieno recupero Bisseck colpisce il pallone con la mano in area: rigore. Sommer respinge il tiro di Messias, che poi insacca. Pari anche tra Parma e Fiorentina.

Marcus Thuram segna una doppietta, ma l'Inter non riesce a battere il Genoa, che era passato avanti nel primo tempo con Vogliacco e che soprattutto ha pareggiato al 94′ con un gol di Junior Messias. Finisce in parità invece il match tra Parma e Fiorentina, reti di Man e Biraghi.

Genoa-Inter 2-2

Con un attacco tutto nuovo, perché Gudmundsson e Retegui sono stati ceduti, il Genoa si presenta al cospetto dei campioni d'Italia, che schierano solo calciatori scudettati. Avvio morbido. L'Inter fa la partita, i rossoblu attendono e provano a colpire ripartendo. Sommer in una prima ripartenza non è perfetto, ma non ci sono problemi. Ma poco dopo sbaglia tutta la difesa dell'Inter. Bani colpisce indisturbato, Sommer respinge male, Acerbi si perde Vogliacco che realizza il primo gol di questa Serie A e il suo in assoluto, 1-0 per i Grifoni.

L'Inter attacca, spinge, subito, vuole recuperare e trova il pareggio con un gol splendido di Marcus Thuram, che con un colpo di testa da bomber vero incorna e non lascia scampo a Gollini, è 1-1. Splendido anche l'assist di Barella. Poco dopo è ancora il francese protagonista. Perché l'arbitro decreta un rigore per i nerazzurri per un fallo di Badelj su Thuram, quel fallo però non c'è. Il VAR cancella tutto, non è rigore. Prima dell'intervallo Gollini si supera su Lautaro, ma nella stessa azione Dimarco con la porta spalancata calcia alle stelle.

L'Inter continua a spingere e con un'azione splendida trova il gol del sorpasso, ma è fuorigioco. Non ci sono dubbi. Annullato per posizione irregolare di Darmian. Poi arrivano i cambi. Si fa male Vogliacco, Inzaghi lancia Dumfries e Frattesi. Poi dentro Taremi e fuori Calhanoglu, con tre punte l'Inter prosegue a spingere e all'82' segna il 2-1. Gol ancora di Thuram. Il guardalinee sbandiera, ma c'è il VAR. La revisione è molto lunga e più il tempo si allunga e più è probabile che si torna indietro, così è: gol valido. Assist favoloso di Frattesi e doppietta del francese, che è pure capocannoniere del campionato.

La partita sembra finita, ma al 92′ Bisseck allarga il braccio e colpisce il pallone. Feliciani va a rivedere e assegna il rigore. Sommer respinge il tiro di Messias, ma sulla respinta il brasiliano insacca ed è 2-2. Esplode Marassi. Per l'Inter è una beffa.

Parma-Fiorentina 1-1

Il ritorno ufficiale del Parma in Serie A al Tardini è contro la Fiorentina, che ha Palladino in panchina nella prima partita vera. I viola provano a fare gioco. Colpani e Kouame giocano dietro a Kean. Il Parma fa un'ottima fase difensiva e quando si fa vedere per la prima volta segna, esattamente al 23′ quando Bonny tiene bene il pallone, lo gestisce e lo serve a Dennis Man che con un tiro a giro potente insacca, è l'1-0.

La partita più o meno ha un copione simile. Perché il Parma si difende e prova a colpire in contropiede, la Fiorentina prosegue a spingere. Quando pian piano la fatica si fa sentire i gialloblu perdono un po' di campo e la Viola anche con una serie di cambi azzeccati proseguono ad avanzare, ma il Parma è arroccato e per superare Suzuki serve qualcosa di eccezionale, che arriva al minuto 74 quando Biraghi calcia in modo fantastico una punizione, ed è 1-1. Nel finale viene espulso Pongracic. Cyprien ha la palla del match, ma la manca. Un punto a testa per Parma e Fiorentina.