Allegri vicinissimo all’Al-Hilal, dall’Arabia sono certi: anche in Italia impazza l’hashtag #allegre Dall’Arabia Saudita sono sicuri: Allegri sarebbe ad un passo dal diventare l’allenatore dell’Al-Hilal e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta definitiva per l’annuncio.

A cura di Vito Lamorte

Dall'Arabia Saudita sono sicuri: Massimiliano Allegri sarebbe ad un passo dall'Al-Hilal e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta definitiva. Dopo l'incontro a Montecarlo che si è tenuto l'11 giugno scorso, dal quale però era trapelata freddezza da parte. dell'allenatore livornese, la situazione sarebbe cambiata e ci sarebbe stata un'apertura soprattutto la nuova offerta da 30 milioni di euro a stagione con un bonus di ulteriori 10 al momento della firma.

Qualche indiscrezione era emersa già nella serata di ieri dalla Rai e nelle scorse ore su SportMediaset, secondo cui il tecnico livornese avrebbe incontrato di nuovo, sempre nel Principato, gli emissari del club, intenzionati a rilanciare: poi è arrivato il tweet di Saudi Sport 360 che è certo dell'approdo dell'attuale allenatore della Juventus nel campionato arabo.

Oltre alla notizia in sé, c'è l'hashtag #allegre che accompagna queste ore di confusione in merito alla trattativa che è diventato virale sui social in poco tempo: oltre ai tifosi del club arabo ci sono anche i fan bianconeri, soprattutto quelli che lo vorrebbero via da Torino, che si divertono ad utilizzarlo come accadde per #AllegriOut

In realtà, dopo le ultima notizie sul mercato ad oggi sembra difficile credere che Allegri possa davvero lasciare la Juventus.

Il tecnico sarebbe in contatto costante con la dirigenza per programmare il mercato e costruire la squadra della prossima stagione, ma non solo. Nello staff sembra ormai imminente l'approdo a Torino di Francesco Magnanelli, che Allegri ha chiesto personalmente dopo averlo conosciuto a Sassuolo.

Per quanto riguarda il campo appare tutto fatto per l'arrivo di Timothy Weah e si lavora sempre per trattenere Adrien Rabiot un altro anno: proprio su quest'ultimo è proprio Max che sta facendo il lavoro maggiore, visto il rapporto che c'è tra i due.

Adesso bisogna capire se quella del giornale arabo è davvero uno scoop o se si tratta di una voglia di cavalcare l'onda magari su imbeccata dell'Al-Hilal. Le vie del mercato, soprattuto di questi tempi, sono infinite, e quindi non ci resta che attendere.