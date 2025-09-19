Allegri torna sul rigore tolto contro il Bologna e sul VAR: ha un consiglio per gli arbitri

Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan è tornato a parlare del rigore tolto ai rossoneri contro il Bologna e sull’utilizzo del VAR: ha un consiglio per gli arbitri italiani.

Alla vigilia della partita che il Milan giocherà con l'Udinese, Massimiliano Allegri in conferenza stampa è tornato a parlare del rigore tolto ai rossoneri contro il Bologna e sull’utilizzo del VAR. L’allenatore è stato espulso nello scorso turno e sarà squalificato per la partita del Bluenergy Stadium. Max ha riconosciuto i progressi introdotti dalla tecnologia, sottolineando come abbia contribuito a diminuire sensibilmente gli errori arbitrali ma non ha nascosto alcune perplessità: "Il VAR è utile e ha migliorato tante situazioni, ma restano episodi in cui la valutazione è troppo soggettiva. Dobbiamo lavorare per rendere certe decisioni il più oggettive possibile".

Il tecnico del Diavolo ha proseguito: "Secondo me una situazione in cui bisogna metter mano riguarda il fuorigioco, quando è oggettivo ma comunque l’azione continua e nasce un calcio d’angolo che porta a un gol. Bisogna far diventare il VAR più oggettivo possibile".

Allegri è stato squalificato per un turno e punito anche con un'ammenda da 10mila euro per il suo gesto irrispettoso nei confronti del quarto uomo. Il tecnico livornese tornerà regolarmente in panchina proprio in coppa, in occasione del secondo turno che si giocherà a San Siro contro il Lecce.

Allegri: "Speriamo di ritrovare Leao contro il Napoli"

Allegri ha esordito dichiarando: “La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile. Giocare a Udine è sempre molto complicato, per noi sarà un test importante perché dobbiamo dare continuità alle due vittorie fatte. Siamo all’inizio del percorso, domani abbiamo un’opportunità importante. Abbiamo ancora dei difetti, dobbiamo continuare a lavorare. Appena inizia la partita dobbiamo accendere l’interruttore altrimenti ci facciamo del male, dovremo fare una partita di grande compattezza e tecnica. Quella di domani è una delle quattro partite più importanti del campionato”.

Infine, sulle condizioni degli infortunati: “Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo a disposizione per il Napoli: è tanto che è fermo e dovremo valutarlo. Maignan è a posto, credo che martedì sarà in porta contro il Lecce”.