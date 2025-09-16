Allegri squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione in Milan-Bologna: quante partite salterà

Alla terza giornata di campionato Massimiliano Allegri ha trovato la sua prima espulsione e anche la prima squalifica dopo il ritorno al Milan. Nei minuti finali della partita contro il Bologna gli è stato mostrato il cartellino rosso per le veementi proteste in seguito al rigore non concesso per un fallo su Nkunku: si è tolto la giacca ed è andato ad affrontare il quarto uomo a muso duro in preda alla rabbia, prendendosi tutte le conseguenze.

L'allenatore ha spiegato cosa è successo per filo e per segno nell'intervista post partita, ma non è bastata questa giustificazione a evitargli la sanzione del Giudice Sportivo che si è esposto sulla vicenda: il tecnico livornese è stato fermato per un turno e punito anche con un'ammenda da 10mila euro per il suo gesto irrispettoso nei confronti del quarto uomo.

Quando tornerà in panchina Allegri

Una giornata di squalifica è la sanzione stabilita dal Giudice Sportivo per Allegri "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Dunque l'allenatore del Milan non sarà in panchina per la trasferta friulana contro l'Udinese e al suo posto ci sarà il vice Marco Landucci, già impegnato all'esordio in Coppa Italia contro il Bari.

Leggi anche Il Milan mostra il gesto di Allegri verso Gimenez durante Milan-Bologna: gli sussurra una sola frase

L'ex Juve tornerà regolarmente in panchina proprio in coppa, in occasione del secondo turno che si giocherà a San Siro contro il Lecce. Scampata la maxi-sanzione di più giornate di squalifica che gli avrebbe impedito di dirigere la squadra nella partita contro il Napoli in programma il 28 settembre. Allegri sarà regolarmente a bordocampo per lo scontro con Conte e salterà soltanto la partita contro l'Udinese del prossimo fine settimana.