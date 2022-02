Allegri svela l’unica condizione per vedere il tridente Vlahovic-Morata-Dybala alla Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la gara tra Juventus e Verona: il tecnico si è soffermato sugli arrivi di Vlahovic e Zakaria.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus si appresta ad affrontare la seconda parte di stagione dopo essersi consacrata come regina del mercato di gennaio 2022. A Torino sono arrivati due calciatori importanti come Dusan Vlahovic e Dennis Zakaria e ora i bianconeri rientrano, a pieno titolo, nella corsa per i primi posti. Nella prima gara dopo la sosta i bianconeri ospiteranno il Verona dell'ex Igor Tudor ma la curiosità è per i nuovi innesti della Vecchia Signora. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri si è soffermato sul mercato e ha speso parole al miele sia per la società che per i nuovi: "La società ha fatto un ottimo lavoro e sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo e ci serviva, con Haaland è tra i centravanti più bravi nel ruolo. Zakaria è un giocatore intelligente. si sono subito inseriti, vediamo domani se li farò giocare. Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quello che hanno dato, auguro loro il meglio per la loro carriera. L’arrivo dei due giocatori responsabilizzano di più tutti, gli obiettivi non cambiano e dobbiamo entrare nei primi quattro osti. Questa è la parte più importante della stagione, non abbiamo più possibilità di recuperare”.

A chi gli chiede se sarà possibile vedere mai il tridente Vlahovic-Morata-Dybala il tecnico bianconero risponde così:

“I tre davanti possono giocare, come no, ma se giocano devono correre. Il vantaggio è avere molta più qualità davanti, però non bisogna mai perdere l’equilibrio di squadra. Il rischio più grande di domani è che giochiamo onoro una squadra che ta facendo un ottimo lavoro, nelle ultime quattro partite la Juve non ha mai battuto il Verona, e poi l’arrivo di Vlahovic e Zakaria aumenta l’entusiasmo che va bene ma c’è il rischio di andare fuori giri”.

Allegri ha detto spesso che la squadra non sarebbe cambiata e in merito a queste sue parole ha affermato: “È stata molto brava la società ad anticipare i tempi, ha fatto un regalo a me e ai tifosi. La Juventus lavora sempre per costruire il futuro, quarti due arrivi hanno anticipato i tempi. Chiaramente non finisce qui, poi a giugno ci sarà un altro mercato ma ora dobbiamo pensare a giocare”.