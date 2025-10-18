Allegri sul litigio con Leao dopo Juve-Milan: “Bisogna essere arrabbiati dopo un match così”

Max Allegri alla vigilia della partita contro la Fiorentina, dove schiererà – complici gli infortuni – Leao dal 1° minuto, è tornato anche a spiegare cosa sia successo davvero nello spogliatoio dopo Juve-Milan, senza nascondere la rabbia che ha covato.

Max Allegri si appresta ad affrontare la Fiorentina, per il ritorno in campionato dopo la pausa per le nazionali, con un Milan falcidiato dagli infortuni e con diversi giocatori in condizioni fisiche precarie. Ma il pensiero del tecnico rossonero non è solamente per chi non c'è e come fare a sostituirlo nel modo più opportuno, ritornando anche a ciò che ha caratterizzato nel post Juve-Milan, quando si è diffusa la notizia di un confronto diretto con Leao, uno dei giocatori che – non a caso – è tra i più attesi proprio per la sfida di domenica sera: "Certe partite non si devono perdere, altre si devono vincere. Quella era una di queste" ha sottolineato Allegri in conferenza, "e dopo si deve essere arrabbiati".

Le voci sul confronto di Allegri con Leao: "Non è successo niente…"

Non c'è motivo né interesse nel gettare altra carbonella sulla griglia: Max Allegri non tocca l'argomento che ha tenuto banco prima della pausa per le Nazionali e che poi si è pian piano spento col tempo, ma la domanda in conferenza è arrivata puntuale: cos'è successo nello spogliatoio milanista a Torino? Il tecnico rossonero, glissa da oramai rodato pompiere ma fa capire tra le righe che di certo non ha gradito ciò che ha visto in campo, con sullo sfondo la figura di Leao, l'oggetto – non citato – della discussione: "Non è successo niente… solo una cosa, come tante altre volte".

Allegri torna sul post Juventus-Milan: "Certe gare non vanno perse, altre vanno vinte"

Allegri però entra nel merito della questione, sottolineando il proprio profondo fastidio per una partita gestita male: "Dopo il fischio finale non si poteva essere contenti per come era andata la gara. Potevamo portare a casa la vittoria e al 92′ abbiamo rischiato di perderla. Bisogna essere arrabbiati dopo un match così. Non bisognava essere contenti per il risultato acquisito. Andava vinta quella gara. Ci sono gare che devi vincere e altre che non devi perdere". E Leao? "Leao ha qualità e nel calcio i giocatori vengono giudicati per le prestazioni in campo. Tutti ci aspettiamo tanto da lui con le sue qualità. Ora sta meglio e sono contento di averlo a disposizione", ha chiuso l'argomento Allegri.