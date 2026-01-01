Allegri spiega perché per il Milan è un vantaggio giocare il 2 gennaio col Cagliari: “Non sto scherzando”

Massimiliano Allegri spiega perché giocare il 2 gennaio è un vantaggio per il Milan nella sfida contro il Cagliari: meno distrazioni, più concentrazione e una classifica che inizia a pesare. Il tecnico rossonero chiarisce il senso della sua battuta e lega il calendario alla corsa Scudetto.

Il Milan apre il 2026 sul campo del Cagliari e lo fa in una data insolita, il 2 gennaio. Un dettaglio che per Massimiliano Allegri non è marginale, anzi. Alla vigilia della sfida di Serie A, l'allenatore rossonero ha spiegato perché anticipare la partita subito dopo Capodanno rappresenti un vantaggio concreto, soprattutto sul piano mentale.

Allegri lo dice con una battuta, ma il concetto è serio: "È un vantaggio giocare il 2 gennaio, avessimo giocato il 3 qualche ragazzo ieri avrebbe fatto serata… e invece così serata non l'hanno fatta. Non sto scherzando". Dietro l'ironia c'è l'idea di una squadra chiamata a restare concentrata in un momento delicato della stagione, quando la classifica inizia a prendere forma.

La partita di Cagliari arriva in una fase chiave del campionato con i meneghini secondi alle spalle di un solo punto dalla capolista Inter e con Napoli, Roma e Juventus che seguono staccate di una lunghezza l'una dall'altra (anche se sia i giallorossi che i bianconeri, non avendo preso parte alla Final 4 della Supercoppa Italiana, hanno giocato una partita in più). "La classifica si sta delineando e bisogna fare un altro passettino in avanti per restare nelle prime quattro", ha spiegato Allegri, sottolineando come ogni margine di errore si stia riducendo. Giocare subito, senza giorni di riposo, significa evitare distrazioni e restare dentro il ritmo della competizione.

Il calendario, inoltre, non concede tregua: "Avremo tante partite fino a febbraio, con sei trasferte". Proprio per questo l'allenatore vede nell'anticipo del 2 gennaio un modo per partire subito forte e dare continuità, senza spezzare la concentrazione accumulata nelle settimane precedenti.

Non è solo una questione di data, ma di mentalità. Allegri chiede alla sua squadra consapevolezza piena del peso di ogni scelta: "I giocatori devono essere consapevoli che una palla giocata con il Milan può decidere non una partita ma una stagione". In questo senso, giocare subito dopo Capodanno diventa un test di maturità.

A Cagliari, storicamente, non è mai semplice. Allegri lo sa e lo ribadisce, ma proprio per questo il 2 gennaio diventa un alleato: meno distrazioni, più attenzione, punti che pesano già come se fosse primavera. Per il Milan, la corsa Scudetto passa anche da qui.