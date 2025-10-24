Allegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro

Nel dopo partita del 2-2 tra Milan e Pisa, Max Allegri ha spiegato l’errore fatto dai rossoneri usando un lessico tipicamente toscano: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Grande sportività del tecnico quando gli è stato chiesto un parere sull’arbitraggio: “Ci siamo fatti trovare impreparati, indipendentemente dal fallo o non fallo”.

Il Milan allunga in vetta alla classifica, ma non come sperava alla vigilia dell'anticipo del venerdì col Pisa. Lo scoppiettante 2-2 finale del Meazza porta i rossoneri a quota 17: dunque potrebbero essere superati in caso di vittoria da una tra Inter e Napoli (impegnate l'una contro l'altra sabato al Maradona) e dalla Roma (che domenica affronterà in trasferta il Sassuolo). E tuttavia Max Allegri deve ringraziare la conclusione azzeccata in pieno recupero da fuori area di Athekame se il Milan non torna a casa con zero punti. "Siamo contenti del pareggio preso alla fine – dice schietto a ‘Sky' dopo la gara – Stasera abbiamo sbagliato e questo ci deve far riflettere e soprattutto lavorare sulle cose che non sono andate". In primis, spiega il tecnico rossonero, quello che lui chiama "anda e rianda", in puro toscano, ovvero andare avanti e indietro allungando troppo la squadra.

L'analisi di Allegri: cosa ha sbagliato il Milan col Pisa

"Una volta in vantaggio, dovevamo chiudere la partita, per lo meno portarci sul 2-0 perché loro erano in difficoltà, e non lo abbiamo fatto – è l'analisi di Allegri sugli errori fatti dal Milan stasera – Nello stesso tempo eravamo troppo lunghi, perché le due punte erano lontane dai centrocampisti in fase di non possesso, in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo stati bravi a rimanere compatti e ci siamo un pochino allungati".

Max Allegri durante Milan–Pisa

Un concetto ripetuto anche poco dopo dal tecnico livornese: "Il Pisa ha fatto la sua buona partita, soprattutto perché ha sfruttato bene quelle che sono state le nostre pecche. Quando avevano palla i loro difensori, noi andavamo fuori con le punte, coi centrocampisti, ci allungavamo troppo e lì abbiamo cominciato a fare un po' di ‘anda e rianda', e non lo possiamo fare, perché c'erano tanti spazi. Dopo l'1-0 era il momento in cui potevamo raddoppiare, abbiamo avuto delle situazioni in area dove bisognava essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare".

Nessuna polemica con l'arbitro per il gol del 2-1 di Nzola: "Ma no, assolutamente. Eravamo impreparati, fallo o non fallo"

Nessuna voglia di polemizzare infine da parte di Allegri, quando gli si chiede un parere sul contrasto tra Moreo e Gabbia – non sanzionato dall'arbitro – in occasione del gol del 2-1 per il Pisa di Nzola: "Ma no, assolutamente. Anche lì, una palla lunga in cui ci siamo fatti trovare impreparati, indipendentemente dal fallo o non fallo. Alla fine stasera non abbiamo perso, e questa è una cosa positiva, allo stesso tempo ci servirà per migliorare tutte queste cose. Il punto di oggi ci amareggia, ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".