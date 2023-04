Allegri si trattiene alla domanda su Mourinho: “Mi viene da fare una battuta ma non la faccio” In conferenza stampa dopo Sporting-Juve Allegri ha parlato della semifinale di Europa League come rivincita citando anche Mourinho: “Non c’è un unico modo per vincere”

A cura di Ada Cotugno

Roma e Juventus avanzano in semifinale di Europa League, un risultato importante per tutto il calcio italiano che ha mantenuto cinque squadre in tutte le competizioni europee. Dopo il pareggio contro lo Sporting l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del suo collega rivale, José Mourinho, uscito vincente dalla partita di ritorno contro il Feyenoord dopo aver perso all'andata.

La discussione è nata dopo la domanda di un giornalista che gli ha chiesto se per loro la semifinale europea contasse come una sorta di rivincita, dato che si tratta di due tecnici ampiamente criticati per il loro stile di gioco che non segue la tendenza attuale ma che comunque hanno dimostrato di poter tagliare traguardi importanti.

"Mi verrebbe da fare una battuta ma non la faccio per non essere presuntuoso. Non c'è un unico modo e un unico metodo per vincere. Non è semplice, poi dipende anche dai giocatori che hai a disposizione", ha chiarito Allegri che non ha aperto la polemica sulle differenze di stile, ma si è subito schierato dalla parte di Mourinho per i risultati ottenuti in questa stagione con i giallorossi:"Mourinho credo che stia facendo dei risultati con la Roma straordinari: è quarto in classifica, in semifinale di Europa League, sono risultati che a Roma erano tanti anni che non venivano fatti".

Allegri si è soffermato sulla crescita della Roma avvenuta dall'arrivo di Mourinho che ha portato a casa la Conference League e anche quest'anno ha permesso al club di disputare una semifinale europea: "Può piacere il modo di giocare o non piacere, ma va rispettato per quello che fa. Credo che quando si criticano delle persone che hanno fatto dei risultati nella vita deve esserci almeno la curiosità di domandare ‘come li hai fatti?'".

Nonostante i risultati raggiunti il portoghese continua a essere fortemente criticato per lo stile del suo gioco, così come lo stesso allenatore bianconero che si trova nella sua stessa situazione e ha voluto togliere qualche sassolino anche dalla sua scarpa con queste dichiarazioni.