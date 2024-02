Allegri si è ripreso la Juventus con una strategia precisa: pronto il rinnovo ma a stipendio ridotto La Juventus starebbe valutando il rinnovo di contratto a Massimiliano Allegri. La società ha apprezzato molto il lavoro dell’allenatore livornese che sarebbe pronto ad accettare anche a stipendio ridotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

#Allegriout. Era ciò che leggevamo sui social subito dopo una partita della Juventus nella scorsa stagione. Nonostante i tanti problemi giudiziari attraversati dal club bianconero in quella terribile annata scorsa, parte della tifoseria voleva l'addio del tecnico livornese. Dalle discutibile scelte di formazione al gioco poco brillante fino alle letture delle partite sbagliate erano alla base delle critiche feroci indirizzate all'ex allenatore del Milan. Allegri non ha mai risposto e ha lasciato nelle mani della società qualsiasi tipo di decisione.

Difficile però pensare alla guida tecnica lo scorso anno quando le carte della giustizia sportiva e ordinaria erano tutti lì per la Vecchia Signora. In quel momento, con le dimissioni in massa di tutto il vecchio Cda bianconero, Allegri si è ritrovato improvvisamente solo. La Juventus ha apprezzato molto il lavoro svolto da manager a tutto tondo da parte del tecnico livornese che proprio in quella tempesta è riuscito a uscirne vivo capendo anche quali fossero i reali problemi di squadra. Con i problemi di budget si è adattato al meglio alla strategia del club che ora punta al suo rinnovo.

Allegri e Chiesa insieme. L'ex Fiorentina è stato ulteriormente valorizzato da Allegri in un altro ruolo.

La Gazzetta dello Sport fa cenno oggi proprio alla possibilità che la Juventus voglia ripartire con forza da Allegri dalla prossima stagione considerando già gli ottimi traguardi raggiunti. Allegri è riuscito a valorizzare al meglio tutti i giovani che da tempo si allenavano con la Prima squadra dalla Next Gen portando la squadra a lottare subito per il titolo. Solo qualcosa di inimmaginabile potrebbe privare alla Juventus di partecipare alla prossima Champions League anche se l'obiettivo è chiaramente anche quello di tentare qualcosa di più: lo Scudetto. Allegri ci proverà ma nel frattempo la società sta valutando il rinnovo dell'allenatore con cui avrebbe già parlato circa le strategia di mercato future.

Gli arrivi di Djalo e Alcaraz ne sono un esempio, così come le altre valutazioni che si stanno facendo su altri nomi come Koopmeiners e Calafiori. Tutti giocatori avallati da Allegri. Un allenatore che ha dimostrato di migliorarsi con una strategia precisa puntando su uomini nuovo anche nel suo staff tecnico con cui cambiato completamente la Juve. Il contratto dell'allenatore è in scadenza nel 2025 ma in primavera ci si siederà intorno a un tavolo per discutere i termini del rinnovo che però sarà a cifre sicuramente inferiori ai 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. In questo momento, la questione economica, non è un problema per Allegri concentrato soprattutto a rilanciare la Juve e riportarla dove merita e dove l'aveva lasciata nella sua prima gestione tecnica.