Allegri scherza su Bartesaghi infortunato: “È stato straordinario uscendo nel momento giusto”

Massimiliano Allegri può sorridere per i tre punti conquistati solo nel finale in casa della Cremonese. Il tecnico dei rossoneri riscatta la sconfitta subita contro il Parma nell'ultimo turno di campionato e si appresta a preparare ora al meglio il derby contro l'Inter che viaggia ormai spedita verso lo Scudetto. Tutto si è deciso nel finale con il Milan che è passato in vantaggio a Cremona sugli sviluppi del corner guadagnato da Bartesaghi, suo l'ultimo tocco, prima di faccia e poi probabilmente con una spalla.

Il giocatore poi è stato sostituito da Estupinan. E proprio questo per Allegri è stato il momento decisivo della partita. E un po' ci scherza a DAZN: "Bartesaghi è stato straordinario – spiega -. È uscito nel momento giusto, così è entrato Estupinian che ha dato la palla gol e per questo il merito è tutto suo". In effetti dopo l'uscita di Bartesaghi il gol dei rossoneri è arrivato proprio grazie all'ingresso del suo sostituto: Modric dalla bandierina tocca per Estupinan che la restituisce al croato: cross di prima e tocco finale di Pavlovic.

L’esultanza di Leao con Nkunku.

Dopo un controllo Var per verificare se ci fosse stato anche un suo tocco di mano, il gol è stato poi confermato. Il Milan troverà il definitivo pareggio poi in pieno recupero con Leao servito al meglio da un fantastico Nkunku. "Vincere era importante per cancellare la sconfitta con il Parma e avvicinarci ancora di più al nostro obiettivo e prepararci al meglio per il derby – ha detto Allegri che ha poi proseguito -. Chance Scudetto? L'Inter ha vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata quindi speriamo che domenica i numeri gli diano contro".

Allegri dribbla un pochino le classiche domande sulla lotta Scudetto ancora aperta ma in realtà sa benissimo che sarebbe appetitoso ora come ora vincere e mettere un po' di pressione ai nerazzurri che appaiono favoritissimi per la vittoria del campionato. Ad Allegri viene anche chiesto – dopo aver visto l'impatto di Nkunku appena entrato – se un tridente sia nei suoi pensieri. "In questo momento è una soluzione a gara in corso perché quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni debbano lavorare molto, poi dopo perdiamo un po’ di lucidità".