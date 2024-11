video suggerito

Allegri riceve il Tapiro d’Oro di Striscia e glissa sulla Juve: “Mi sono divertito a vedere Sinner” Massimiliano Allegri riceve il suo quarto Tapiro d’oro di Striscia e scherza sulla possibilità di una nuova panchina: “Sto bene anche in vacanza”. Il tecnico poi glissa sulla Juve: “Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco e ho incontrato Sinner”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimiliano Allegri è rimasto ancora senza squadra dopo la fine della sua seconda esperienza come allenatore della Juventus. Il tecnico livornese, che di recente abbiamo visto incontrare Jannik Sinner a Torino in occasione delle ATP Finals, ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Il "trofeo" simbolo del tg satirico di Mediaset è stato consegnato ad Allegri da Valerio Staffelli che di certo non ha esitato un attimo a tirare dalla bocca del tecnico qualche parola sul suo addio ai bianconeri. Allegri però è stato piuttosto ermetico sull'argomento mostrando il suo solito sorriso.

Allegri è attapirato: non ha ancora trovato una squadra da allenare. "Sto bene anche in vacanza" ha spiegato divertito l’ex tecnico bianconero. Alla domanda dell’inviato se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del Managing Director, Cristiano Giuntoli, Allegri risponde: "Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio". Nella testa chiaramente ancora lo sfogo pubblico di Allegri con lo stesso Giuntoli al termine della finale di Coppa Italia. Staffelli cerca così di chiedere altro all'allenatore della Juventus.

Staffelli prova a capire se Allegri stia seguendo o meno la nuova Juventus targata Thiago Motta che è a -2 dal Napoli capolista ma che ha avuto un inizio di stagione altalenante anche complici gli infortuni dei nuovi acquisti. Il tecnico livornese è glaciale e glissa la domanda: "Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco". Staffelli non perde occasione per provare a incalzare ancora l'allenatore: "Ha incontrato Sinner per trovare un posto al Monaco? – e Allegri risponde -. No, Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo".

Allegri risponde alla possibilità di allenare in Premier

Nulla da dire dunque sulla questione come si poteva immaginare e allora meglio concentrarsi sulle possibilità che avrebbe avuto Allegri di allenare in Premier: "C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là". Il suo nome in realtà era stato anche accostato alla Roma ma pare non ci fosse mai stato un contatto reale tra le parti per portare l'ex Juve all'Olimpico. Per il tecnico, quella consegnato da Staffelli, rappresenta il quarto Tapiro d’oro ricevuto nel corso della sua carriera.