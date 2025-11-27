Allegri: “Pulisic è come un cruciverba”. Poi dice quanti punti servono al Milan per la Champions

Max Allegri ha vinto tutti gli scontri diretti per il vertice. Il Milan è in lotta per lo scudetto, tecnicamente è secondo con il Napoli, davanti all'Inter e dietro di due lunghezze dalla Roma. Domenica sera c'è Roma-Napoli. I rossoneri vogliono sfruttare quella sfida, ma per farlo dovranno allungare la serie utile, undici risultati consecutivi, contro la Lazio. Alla vigilia il tecnico livornese a modo suo ha parlato del probabilissimo forfait di Pulisic e ha ufficialmente dichiarato come obiettivo il posto in Champions.

Doppia sfida con la Lazio

Allegri da allenatore ha vinto sei scudetti, dire che sa come si fa è poco. Ogni partita va vinta, non bisogna lasciare nulla al caso, né avvilirsi in caso di passi falsi. Ora nel futuro del Milan c'è la Lazio, avversario due volte. Prima in campionato, a San Siro sabato sera, e poi negli ottavi di Coppa Italia giovedì prossimo.

Nella conferenza della vigilia Max ha reso merito alla Lazio e a Sarri, vecchio nemico di qualche tempo fa: "Non bisogna uscire dalle prime quattro. In sette punti ci sono sette squadre, compresa la Lazio, che è sottovalutata e sta rientrando. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, non hanno fatto mercato e hanno avuto diversi infortuni".

Il calciatore americano con ogni probabilità non sarà disponibile per Milan–Lazio.

Pulisic salta Milan-Lazio

Pulisic è uno dei calciatori più forti della Serie A, ma nell'ultimo mese e mezzo ha regalato a sé stesso e al Milan pochi sorrisi. Dopo il rigore fallito con la Juve si è infortunato ed è tornato per giocare una ventina di minuti con il Parma e il derby, nel quale è stato decisivo con un gol. Ora un affaticamento muscolare che lo terrà fuori con grande probabilità dall'incontro con la Lazio. Allegri ha annunciato il forfait: "Difficilmente ci sarà. L'interpretazione di Christian è difficoltosa, è come un cruciverba. Quando gli chiedi come sta, è complicato interpretarlo, è un ragazzo d'oro". Saelemaekers invece è pienamente recuperato

Quanti punti servono al Milan per qualificarsi per la Champions League

Infine, nonostante si è ancora a novembre, Allegri che è uomo di numeri, e difficilmente si sbaglia, fa i già conti per la quota Scudetto e per quella che varrà un posto in Champions League, l'obiettivo minimo, il posto in cui il Milan tradizionalmente si trova nel suo giardino di casa: "Servono altri 51 punti per entrare in zona Champions. Se la quota Scudetto sarà più bassa, quella per la Champions potrebbe essere il contrario".