video suggerito

Allegri non risponde sul futuro alla Juve, un indizio fa pensare all’addio: la comunicazione è cambiata Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del derby tra Juventus e Torino: l’allenatore non risponde sul futuro e un indizio fa pensare all’addio, la comunicazione è cambiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"In questo momento bisogna pensare solo agli obiettivi. L'entrata in Champions è fondamentale. Sul futuro, la società deciderà il meglio per la Juventus a tempo debito". Così Massimiliano Allegri ha risposto nella consueta conferenza stampa di vigilia del derby tra Juventus e Torino. L'allenatore non ha mai risposto in maniera netta alle domande sul futuro e un indizio fa pensare all'addio: rispetto alle altre volte il tecnico livornese non ha mai menzionato il suo contratto in scadenza nel 2025 e si tratta di una vera e propria svolta nella sua comunicazione.

Allegri non ha mai parlato in maniera chiara a chi gli chiedeva di esporsi sul futuro ma ha fatto riferimento sempre agli obiettivi stabiliti ad inizio anno e a quelli da raggiungere ora: "La società deciderà il meglio per la Juventus a tempo debito. Essere dentro agli obiettivi è una cosa bella, ti dà adrenalina e ti fa desiderare le vittorie. Anche per le cose belle che accadranno la prossima stagione. Avevamo l’obiettivo di inserire giovani nell’organico dalla Next Gen. E’ un progetto che ha grande valore. Entrare o non entrare in Champions League fa una bella differenza, quindi dobbiamo unire le nostre forze per arrivarci".

L'allenatore bianconero si è soffermato anche sull'atmosfera che si respira nello spogliatoio dopo due vittorie importanti come quelle su Lazio e Fiorentina: "Quando si vince si sta meglio. Mancano 7 partite di campionato e il ritorno di Coppa Italia. Saranno giorni da vivere con passione per centrare i nostri obiettivi. Domani cercheremo di fare un ulteriore passo in avanti".

Nella conferenza di stamane Ivan Juric, allenatore del Torino, aveva parlato della sua proposta di gioco e Allegri ha risposto così: "Lo ringrazio. Io cerco sempre di mettere in campo i giocatori nelle condizioni a loro più favorevoli. In base ai calciatori che ho cerco di adattarmi. Contro Juric è sempre difficile giocare, le sue squadre pressano molto e giocano a uomo. Il derby sarà speciale, ci servono punti per inseguire il nostro obiettivo".