Allegri non avrà un bonus dal Milan per la qualificazione in Champions: ha chiesto solo una cosa Nel contratto con il Milan Allegri non ha chiesto di inserire il bonus per il piazzamento in Champions League: ha grandi ambizioni per il ritorno sulla panchina rossonera.

A cura di Ada Cotugno

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan, un grande ritorno avvenuto 11 anni dopo l'addio: tanto è cambiato dalla sua ultima partita sulla panchina rossonera e adesso la società si affida alla sua esperienza per riportare in alto il club dopo una stagione amarissima, finita con l'ottavo posto in campionato e nessuna qualificazione alle coppe europee. Ci saranno incontri per definire il futuro di tanti protagonisti, ma è certo che l'allenatore porterà ambizione e sicurezza per riportare i rossoneri in Europa.

Già al momento della firma del contratto si è capito che qualcosa stava cambiando nella visione del Milan. Secondo quanto riportato da Il Giorno il tecnico livornese non avrebbe voluto inserire nel suo accordo nessun bonus relativo al piazzamento in Champions per il prossimo anno, ma ha preferito tenere soltanto quello relativo all'eventuale vittoria dello Scudetto. Un segnale positivo per tutto l'ambiente che adesso sogna in grande.

I bonus di Allegri nel contratto del Milan

Il nuovo allenatore ha firmato un contratto di due anni a 5 milioni di euro, con opzione anche per la terza e la quarta stagione, più eventuali bonus legati ai risultati che potrebbero aumentare il suo stipendio aggiungendo fino a 2 milioni di euro. Fra questi non è presente quello legato al piazzamento in Champions: generalmente viene inserito negli accordi, ma Allegri ha preferito non richiederlo. Un segnale che è stato visto dalla società come dichiarazione di intenti. Il Milan avrà soltanto il campionato e la Coppa Italia da affrontare, più le final Four della Supercoppa Italiana, per questo Allegri non vuole nessun premio per il piazzamento nei primi quattro posti della classifica che gli sembrano ampiamente raggiungibili.

Punta alla Champions e non lo nasconde, ma la sua ambizione è quella di trasformare i rossoneri in una pretendente per lo Scudetto. La missione in una sola stagione è ardua, per questo nel suo contratto ha chiesto di inserire il bonus per l'eventuale vittoria del titolo: un premio che spera di raggiungere, esattamente come nel 2011 quando vinse l'unico Scudetto sulla panchina rososnera.