Allegri: “La Cremonese non ha rubato niente, il Milan ora non percepisce il pericolo”

Nella sorprendente sconfitta del Milan contro la Cremonese, Massimiliano Allegri è preoccupato soprattutto di un aspetto. L'allenatore rossonero, in merito ai gol subiti dai suoi, ha parlato di una squadra che ora non riesce a percepire il pericolo. La Cremonese, a suo dire, non ha rubato nulla, ma è obbligatorio imparare a giocare anche partite sporche, soprattutto contro avversari spigolosi come i grigiorossi.

Allegri commenta la partita persa dal Milan contro la Cremonese

Allegri a DAZN non può non sottolineare come siano arrivati i due gol contro la Cremonese: "La differenza nelle partite la fa la cattiveria con cui cerchi il gol e la cattiveria soprattutto con cui difendi. Abbiamo preso due gol che potevano essere evitabili con un pochino più di attenzione e più di cattiveria. Fortunatamente siamo alla prima giornata e ci sono cose su cui bisogna lavorare".

Non vuole parlare di mercato e di lacune della rosa, Max, che ha preferito soffermarsi sugli errori del Milan contro una Cremonese ben organizzata: "Quando giochi le partite, soprattutto il campionato italiano, trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente, anzi facendo una buona partita difensiva. Noi purtroppo siamo caduti in questi due errori dove abbiamo subito la sconfitta. È questione di avere un po’ più di cattiveria, sia quando abbiamo la palla che quando non l’abbiamo: sono due cose uguali".

Qual è il male del Milan secondo Allegri

Cosa ha complicato i piani del Milan? Il subire gol con troppa facilità. Insomma, Allegri pensa soprattutto a registrare i meccanismi difensivi: "Sono partite che se riesci a sbloccare ti si mettono in un modo, altrimenti diventano difficili. Sono gare in cui non devi prendere gol: purtroppo l’abbiamo preso. Non era facile, poi l’abbiamo rimessa in piedi alla fine del primo tempo. Bisogna lavorare meglio su queste situazioni, perché non possiamo prendere due gol a partita. Dobbiamo migliorare e non lo abbiamo ancora fatto, la fase in cui non percepiamo il pericolo. In area eravamo in 5 contro 3 e non puoi saltare di testa da solo".

Niente da dire sulla prestazione di Gimenez, che ha avuto meno tempo per trovare la migliore forma fisica. Ora appuntamento alla trasferta di Lecce, dove ci vorrà un Milan “sporco”: "Lecce è una buona squadra, il campo è sempre difficile. Bisogna prepararsi e giocare anche delle partite sporche, perché altrimenti se giochiamo tutte le partite pulite possiamo vincere, perdere o pareggiare con tutti, ma non diamo solidità. Su questo sicuramente bisogna migliorare: eravamo migliorati, stasera purtroppo siamo caduti in questi due errori".