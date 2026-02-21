Serie A
Allegri: “Inter favoritissima per lo Scudetto, ma se loro cascano di sotto il Milan sarà pronto”

Il tecnico del Milan fa i calcoli e spiega che l’Inter ha lo scudetto in pugno: “Ci servono 12 vittorie su 13 per raggiungerli”, ma al tempo stesso non lo consegna totalmente ai nerazzurri: “Se loro cascano dobbiamo farci trovare pronti”.
A cura di Alessio Morra
Max Allegri sa come si fa a vincere lo Scudetto. Generalmente quando si è espresso sul numero di punti esatti per vincerlo, e per raggiungere il quarto posto non ha sbagliato mai. Il tecnico livornese alla vigilia della partita casalinga con il Parma, che vivrà dalla tribuna, ha fatto due conti e parlando di numeri ha praticamente consegnato lo Scudetto all'Inter, ma con riserva: "Per raggiungerli dobbiamo vincere dodici partite su tredici, ma se succede qualcosa…".

"Se l'Inter casca di sotto e non sfruttiamo l'occasione è colpa nostra"

Il pareggio con il Como ha portato il Milan a 7 lunghezze dall'Inter, che a 13 giornate dal termine della Serie A ha un vantaggio cospicuo su tutte le inseguitrici. Allegri ha parlato di numeri e facendo dei calcoli spicci ma più che realistici ha di fatto detto in modo mascherato che lo Scudetto sarà nerazzurro: "Ci sono ancora 13 partite e 39 punti in palio: bisogna fare il nostro dovere. L'Inter viaggia molto forte e, se tiene questa media, arriva a 88-90 punti. Noi dovremmo fare 12 vittorie e una sconfitta per raggiungerli".

Poi ha incalzato: "Se l'Inter casca di sotto e non sfruttiamo questa occasione, la colpa è nostra. In questo momento l'Inter è la netta favorita per lo scudetto. Cosa deve succedere per raggiungere l'Inter? Noi dovremmo fare un filotto di vittorie e gli altri un filotto di pareggi, nel calcio si può fare tutto. Noi però dobbiamo puntare a lavorare senza perdere di vista il nostro obiettivo che è la qualificazione alla Champions. Abbiamo quattro scontri diretti contro Napoli, Atalanta, Inter e Juve, ma ora pensiamo solo al Parma".

La frecciata di Allegri a Fabregas: "Se la prova TV non può essere usata"

Nella conferenza stampa che precede Milan-Parma il tecnico rossonero ha parlato anche di Fabregas e della discussione avuta nel finale della partita con il Como: "Le cose che succedono sono tutte positive se si prendono come un'opportunità per migliorare, si sbaglia tutti. Il VAR a chiamata? Non lo so. Sono tanti anni che viene usato e non siamo arrivati ancora non alla perfezione ma a un miglioramento importante. Le cose successe con il Como non possono essere cambiate. Fino a che non potrà essere usata la prova TV per certe cose andrà così".

Serie A
