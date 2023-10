Allegri attaccato dal padre di McKennie nella notte: gli dice come deve giocare la Juventus Il padre di McKennie ha attaccato Allegri sui social nella notte e gli ha detto come dovrebbe giocare la Juventus a centrocampo.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha pareggiato in casa dell'Atalanta e ha dato continuità alla vittoria col Lecce, con i bianconeri che sono al terzo posto a 14 punti come il Napoli. La partita in casa della Dea è stata molto complicata per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che hanno dovuto stringere i denti soprattutto nella fase finale per portare a casa un risultato positivo.

Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, l'allenatore ha dichiarato di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto della prestazione e del punto fatto, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo verticalizzare di più ma i ragazzi sono stati bravi".

Il padre di Wenston McKennie, John, ha attaccato Allegri su Twitter (o X) e con poche parole ha detto come deve giocare la Juventus secondo il suo punto di vista: "Metti McKennie a centrocampo! Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni!".

Naturalmente nella sua opinione non poteva mancare il riferimento al figlio, da mettere in mezzo al campo e non sulla fascia, dove dovrebbe agire Timothy Weah secondo le sue idee.

La prova della Juventus a Bergamo non è stata delle migliori dal punto di vista offensivo, complici anche le assenze di Vlahovic e Milik, ma è l'idea di gioco della squadra bianconera che da tempo preoccupa i tifosi bianconeri: la Vecchia Signora fa fatica a costruire azioni da gol e in alcune situazioni non sembra esserci nessuno disposto ad assumersi la responsabilità di una giocata o di una soluzione diversa da quella del ‘passaggio comodo'.

McKennie sembrava destinato a partire ma piano piano ha risalito le gerarchie prendendosi il posto di Weah, che avrebbe dovuto essere il sostituto di Juan Cuadrado sulla corsia di destra: ora a presidiare quella corsia è sempre il numero 16, che ha giocato in tutte le partite e nelle ultime cinque gare è sempre partito titolare.