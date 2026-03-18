Lo sfogo di Leao su Pulisic durante Lazio-Milan: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente”

Il Milan non è riuscito a riaprire il campionato nell'ultimo turno perdendo 1-0 in casa della Lazio. All'Olimpico i rossoneri si fanno schiacciare dalla squadra di Maurizio Sarri e si lecca le ferite per quanto avvenuto. In campo il Milan si è reso protagonista di una partita povera di occasioni da gol ma anche di un episodio che ha visto protagonista Leao. Il portoghese è stato sostituito nel secondo tempo da Allegri e di certo non l'ha presa bene. L'attaccante si avvia verso la panchina deluso mentre viene consolato da Maignan il quale esce dalla porta solo per dirgli qualche parola di consolazione.

A quel punto Leao si avvicina ad Allegri e urla: "Deve passare la palla mister – e il tecnico risponde -. Hai ragione, stai calmo". Il riferimento era a Pulisic e alle due palle nello spazio non passate inspiegabilmente a Leao. Il portoghese, come mostrano le immagini di ‘Bordocam' su DAZN, è indispettito e chiede più volte all'americano perché avesse fatto quella scelta. Anche Allegri non si capacita ma alla fine sostituisce proprio Leao. Una volta in panchina il portoghese impazzisce e scaraventa via tutto ciò che trova davanti.

Leao lancia una bottiglietta con violenza.

Lo sfogo di Leao in panchina, se la prende con Pulisic

Leao lancia nervosamente il giaccone e poi i parastinchi prima di prendere a calci qualsiasi cosa schiantando una bottiglietta a terra con violenza. Il portoghese a quel punto urla a se stesso: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia, sempre la stessa cosa". Poi per calmarsi si nasconde la maglietta. Il riferimento era proprio a Pulisic il quale era rimasto in campo nonostante avesse fatto quei due errori contestati anche dallo stesso Allegri. Il tecnico si gira anche verso la sua panchina per chiedere spiegazione rammaricandosi per l'occasione sprecata dallo statunitense.

Lo sfogo di Tare ripreso dalle telecamere di DAZN.

Leao nel frattempo si copre il volto con la maglia e dopo un po' si calma. Una furia il portoghese che non voleva essere sostituito nonostante però fosse stato a dir poco deludente. Anche Tare dalla tribuna, vedendolo uscire dal campo in modo lento nonostante il Milan sotto di un gol, urla: "Ma guarda come va!". Nel frattempo in settimana, alla ripresa degli allenamenti, Leao e Pulisic evidentemente si sono chiariti e con una stretta di mano hanno deciso di andare avanti e dimenticare quanto accaduto per il bene del Milan, dello spogliatoio e dei tifosi. Da capire ora quali scelte farà Allegri per l'attacco rossonero nel prossimo turno.