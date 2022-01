All’agente di Dembélé squilla il telefono in TV: sul display c’è il nome di una squadra Le strade di Ousmane Dembélé e del Barcellona potrebbero separarsi molto presto: all’agente squilla il telefono in diretta tv e spunta l’indizio di mercato.

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Ousmane Dembélé sembra essere ormai lontano dal Barcellona. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora rinnovato col club catalano, che ormai sembra aver perso la pazienza con lui e il suo entourage. "O rinnova o bisogna prendere una decisione": questo il diktat dai vertici del club Culé, che non ha più intenzione di assecondare le volontà del 24enne. Dembélé è stato pagato ben 105 milioni più bonus nel 2017, quando arrivò dal Borussia Dortmund come nuovo fenomeno del calcio europeo, ma al Camp Nou stanno aspettando ancora la sua esplosione.

Xavi in una conferenza stampa ha lanciato un messaggio preciso all’esterno offensivo francese, che aveva i contorni dell'ultimatum, e ha spiegato la situazione anche il direttore sportivo del club catalano, Mateu Alemany: "Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni intorno al mese di luglio. In tutto questo tempo, 6 mesi, quasi 7 mesi, abbiamo dialogato, abbiamo parlato, il Barça ha fatto diverse offerte, ha cercato di trovare un modo per far continuare il giocatore con noi e quelle offerte sono state sistematicamente rifiutate dai suoi agenti. Oggi, 20 gennaio, undici giorni prima della chiusura dell'ultima finestra di mercato, è evidente che ci sembra ovvio che il giocatore non voglia continuare al Barcellona e non sia impegnato nel progetto futuro del Barça".

Insomma, la situazione di Dembélé non è semplicissima e così il suo agente è volato in Catalogna per fare un po' di chiarezza sul futuro del suo assistito.

Le telecamere della trasmissione La Sexta hanno catturato l'immagine sul cellulare di Moussa Sissoko appena sbarcato all'aeroporto El Prat in cui si legge chiaramente il nome "Leonardo PSG". Nonostante rappresenti tanti calciatori, risulta alquanto singolare come proprio dopo il suo sbarco a Barcellona Sissoko abbia ricevuto una telefonata dal direttore sportivo del Paris Saint-Germain.

Il club francese è accostato al nome di Dembélé da diverso tempo in vista della prossima stagione, insieme alla Juventus e al Chelsea. Tanti nomi e poche certezze, ma il Barça non sembra più intenzionato ad assecondare il francese nel prossimo futuro.