Alexis Sanchez passa al Siviglia e riceve una lettera inaspettata: “Ti auguro ogni successo”

L’ex calciatore di Inter e Udinese è passato al Siviglia negli ultimi giorni di calciomercato. Sanchez è partito benissimo in questa Liga. Il cileno con orgoglio ha mostrato sui social una lettera ricevuta dal presidente del Barcellona.

Nelle ultime ore del calciomercato estivo Alexis Sanchez ha trovato un'altra squadra. L'ex calciatore di Barcellona, Inter e Udinese è ripartito dal Siviglia, con cui ha iniziato bene la sua nuova avventura, segnando il gol decisivo nella partita con l'Alaves, dopo aver fornito un assist vincente nella partita con l'Elche. El Nino torna in prima pagina per una lettera che gli ha inviato il presidente del Barcellona, lettera che il calciatore ha pubblicato sui social.

La lettera del presidente Laporta

In una stories su Instagram, Alexis Sanchez ha sorpreso pubblicando una lettera che gli è stata inviata dal presidente del Barcellona Joan Laporta, che si congratulava con il cileno per il passaggio al Siviglia e il ritorno nella Liga. Nella missiva, con carta intestata, Laporta ha scritto: "Caro Alexis, desidero esprimerti, a nome del Consiglio di Amministrazione dell'FC Barcelona e a nome mio , le nostre più sincere congratulazioni per il tuo recente ingresso nel Sevilla Fútbol Club. Colgo anche l'occasione per augurarti ogni successo in questa nuova fase. Un forte abbraccio, Joan Laporta i Estruch".

Sei trofei vinti con il Barcellona

Un gesto tutt'altro che scontato quello del presidente del Barcellona, che ha voluto omaggiare un calciatore che ha lasciato il club da undici anni e che si ha scritto pagine importanti, ma non è certo nel pantheon blaugrana. Tra il 2011 e il 2014 realizzò 47 gol in 141 partite vincendo sei trofei (una sola volta la Liga), ma mai la Champions League. Negli ultimi undici anni ha vissuto le maglie di Arsenal, Manchester United, Inter, Olympique Marsiglia, ancora Inter e Udinese. In ogni caso la lettera di Laporta non rappresenta un trofeo vero per Alexis Sanchez, che ne ha conquistati ventuno in carriera, ma è un riconoscimento d'autore.