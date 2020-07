C'è un nuovo sceriffo a Milano. Dopo averlo atteso per mesi, bollato come acquisto inutile o che no serviva, ecco che Alexis Sanchez sta facendo vedere a tutti nuovamente i colpi a cui ci aveva abituato e sta prendendo per mano l'Inter. Non c'è nessuno più deciso del Niño Maravilla e oltre ai freddi numeri ci sono le prestazioni dalla parte del ragazzo di Tocopilla. La squadra di Conte ieri sera ha battuto la Spal con un netto 4 a 0, riportandosi al secondo posto a sole sei lunghezze dalla vetta occupata dalla Juventus, e tra i migliori in campo al Mazza di Ferrara spicca ancora il nome di Sanchez: il numero 7 dopo le difficoltà pre-lockdown, dovute all'infortunio al tendine peroneo, è l'uomo in più dei nerazzurri in questo momento e l'Inter non può fare a meno di lui. Ottime prestazioni, sia a livello di intensità che dal punto di vista tecnico, condite da gol e assist che lo hann portato a diventare imprescindibile: secondo quanto riporta Opta, ma con una piccola correzione, l'attaccante cileno dalla ripresa del campionato ha preso parte a 8 reti (due reti e sei assist), tante quante Andrea Belotti; e meno solo di Cristiano Ronaldo (9).

Un calciatore ritrovato che avrebbe potuto rivelarsi l'arma in più per l'attacco nerazzurro in più di un frangente della stagione, quando Lukaku e Lautaro Martinez hanno dovuto fare gli straordinari, ma purtroppo per i nerazzurri l'infortunio rimediato in nazionale ha tenuto fuori causa il cileno molto tempo. Si sta parlando molto della sua situazione contrattuale in vista del prossimo mercato e dell’inserimento di una penale all’interno dell’accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino, per l'Europa League: una situazione complessa a cui le due società stanno lavorando.

Conte elogia Alexis: È un’arma in più per noi

Anche Antonio Conte ai microfoni di DAZN nel post-partita ha voluto elogiare il cileno e ha sottolineato la sua importanza in questo finale di stagione e di quanto si sia sentita la sua mancanza nel corso dell'anno: "Sanchez è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Ha delle caratteristiche importanti, veniva da due stagioni non buone. Sapevamo però chi andavamo a prendere e lo abbiamo fatto appena possibile. È diventato un punto di riferimento, perché è imprevedibile. Peccato che si è fatto male per gran parte della stagione. Ora sta bene, si vede da come gioca. Ora è totalmente ritrovato, ha voglia di giocare e ha fame. È sicuramente un’arma in più per noi”.