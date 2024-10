Alexis Mac Allister non ha mai visto una partita del Bologna: “Però conosco l’allenatore”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Anfield sarà la seconda tappa del giro d'Europa del Bologna, la Cenerentola della Champions League chiamata ad affrontare i giganti del Liverpool. Una gara ricca di fascino e che regalerà ai rossoblù la possibilità di giocare in uno dei monumenti del calcio mondiale, contro una squadra che ha scritto la storia della competizione. In Italia tutti sono caricati dall'incanto di questa partita, ma in Inghilterra la visione non è esattamente la stessa.

I Reds nella prima giornata della "fase campionato" hanno battuto il Milan a San Siro, ricordando le vecchie battaglie in Europa e le due Champions League che si sono giocati a Istanbul e Atene. Il Bologna non richiama i vecchi fasti e qualche giocatore ha ammesso candidamente di non aver visto mai una partita dei prossimi avversari.

Mac Allister non ha mai visto il Bologna

L'argentino non si fa troppi problemi nel dire che in realtà lui non ha mai seguito la squadra italiana e che non ha la più pallida idea di quali siano le insidie della gara che lo attende. In conferenza stampa Alexis Mac Allister è rimasto spiazzato dalla domanda di un cronista che avrebbe voluto sapere dal centrocampista un'analisi sul Bologna e un parere sul loro modo di giocare, ma suo malgrado non ha ottenuto la risposta (anche vaga) che si sarebbe aspettato.

Il giocatore non ci ha girato troppo intorno e senza nessuna forma di timidezza ha ammesso di non aver mai visto una singola partita del Bologna quest'anno, ma di conoscere soltanto Vincenzo Italiano perché alla Fiorentina ha allenato il suo connazionale Nico Gonzalez: "Per essere completamente onesto, non ho guardato una partita del Bologna quest'anno. Conosco l'allenatore dai tempi della Fiorentina, ho un caro amico che ha giocato con lui. Sarà una partita dura. Ci aspettiamo che la partita sia piuttosto fisica quindi speriamo di poterci preparare bene".