Alexandre Pato inizia la sua nuova avventura in MLS. L'attaccante brasiliano, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del San Paolo, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Orlando City. L'ex Milan ha firmato un contratto di un anno (con opzione per la stagione successiva) e a 31 anni ha voglia di rilanciarsi di nuovo dopo una carriera falcidiata dagli infortuni. Lo scorso 15 febbraio era stato formalizzato il suo passaggio ufficiale alla franchigia di Orlando, oggi il tweet del club nel giorno della sua presentazione negli States.

Sguardo fiero, determinato e vestito in giacca e camicia, Pato mostra fiero i colori viola della sua nuova squadra dopo i soli 4 gol realizzati in 13 presenze lo scorso anno nel campionato brasiliano. "Welcome": è stato accolto con grande entusiasmo il suo arrivo negli States dove inizierà gli allenamenti agli ordini del tecnico Oscar Pareja. Pato condividerà questa esperienza con un altro campione del calcio europeo di qualche anno fa: Nani. Il portoghese ex Manchester United, che in Italia ha giocato anche con la Lazio, è il capitano di Orlando.

Pato nel corso della sua carriera, dopo la sua prima grande esperienza europea al Milan, dopo una serie di infortuni ha provato a rilanciarsi in Premier League e nella Liga spagnola (prima al Chelsea e poi al Villarreal). Dal 2017 al 2019, non si era fatto mancare un biennio cinese con la maglia del Tianjin Tianhai. Oggi la nuova avventura nella MLS cercando di trovare quella continuità realizzativa che negli ultimi anni aveva raggiunto proprio in Cina con i 15 gol e 3 assist nella Super League cinese.

La Major League Soccer prenderà il via il prossimo 17 aprile con il match delle 21:00 contro Atlanta United. Un modo per iniziare al meglio questo suo nuovo capitolo di vita calcistica e riuscire a mostrare nuovamente quegli spunti del campione che ci aveva fatto apprezzare nei suoi primissimi anni al Milan. Poche parole ma semplici sul suo account social: "Eccomi qui, nuova casa e nuova sfida".