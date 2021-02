Alexandre Pato esce dalla lista degli svincolati dopo l'ultima esperienza con il San Paolo. L'ex attaccante del Milan e della nazionale brasiliana ha finalmente trovato squadra. A 31 anni giocherà nella Major League americana, tesserato per l'Orlando City, franchigia della Florida, con la quale ha firmato il contratto di un anno (con opzione per la stagione successiva). A sancire il trasferimento è il comunicato ufficiale della società californiana.

Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pato a Orlando – le parole di Luiz Mussi, vicepresidente esecutivo di Orlando City di Soccer Operations. È un giocatore veterano che ha partecipato ad alcuni dei migliori club di tutto il mondo e ha una comprovata esperienza a livello internazionale. L’esperienza che Pato porterà con sé sarà inestimabile per il club.

Che l'annuncio di Pato fosse imminente lo si era capito anche da una serie di indizi che la società aveva fornito sui social network. Foto con dei riferimenti alle ‘papere' (papero è il soprannome del calciatore sudamericano) hanno confermato in buona sostanza ciò che fino a quel momento era un'indiscrezione giornalistica.

Reduce dall'ultima avventura tra le fila del San Paolo, l'attaccante carioca è il colpo da novanta della formazione della Florida che confida nella sua esperienza e nelle sue reti. Il ‘papero' arriva ad Orlando con un curriculum di tutto rispetto implementato nel suo periodo in Europa e al Milan: in carriera – si legge ancora nella descrizione della società – ha conquistato cinque trofei per club, tra cui la Coppa del Mondo Fifa per Club 2006 e la Recopa Sudamericana 2007 con l'Internacional, lo scudetto e la Supercoppa italiana nel 2011 con il Milan, e una seconda Recopa Sudamericana nel 2013 con il Corinthians. Pato ha totalizzato 398 presenze, ha segnato 160 gol e fornito 48 assist, ad oggi, in tutte le competizioni che lo hanno visto protagonista.