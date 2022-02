Alex Sandro buca l’intervento, porta spalancata per Belotti: “Con Chiellini non prendi mai quel gol” La Juventus è stata raggiunta dal Torino nel derby dalla rete di Belotti: in occasione del pareggio è evidente l’errore nella marcatura di Alex Sandro.

La Juventus non è andata oltre il pareggio nel derby della Mole contro il Torino. I bianconeri proseguono la striscia positiva ma rallentano la loro rincorsa verso la Champions League e la vetta della classifica: la Vecchia Signora era passata in vantaggio con de Ligt nella prima parte del match ma ha subito il pari granata di Belotti poco dopo l'ora di gioco e non è più riuscita a incanalare la sfida dell'Allianz Stadium su binari favorevoli.

Rispetto alle ultime uscite la squadra di Massimiliano Allegri non è stata brillante nella fase offensiva e anche l'approccio non è stato all'altezza di una gara come il derby. I bianconeri hanno fatto i conti con un Toro che ha cercato di mettere in difficoltà la difesa juventina in tutti i modi e ha trovato il pareggio grazie ad un evidente errore della retroguardia guidata da Szczesny.

In occasione di un cross dalla sinistra di Brekalo, la linea è scivolata verso destra e Alex Sandro ha perso completamente la marcatura di Andrea Belotti: il numero 9 granata in girata ha battuto l'estremo difensore della Juventus, tornando al gol dopo 111 giorni. Il difensore brasiliano ha sbagliato completamente il posizionamento nei confronti dell'avversario e lo spazio a disposizione dell'attaccante è risultati fatale.

Il numero 12 è stato costretto a giocare come centrale di sinistra della difesa a 4 dopo l'infortunio di Rugani nel riscaldamento: dopo una prima parte di gara di grande attenzione, ad assorbire il mestiere, è bastato un secondo di distrazione per dissipare quanto di buono fatto fino a quel momento e finire nuovamente nel mirino dei tifosi.

Il brasiliano è stato fortemente criticato per le sue prestazioni e il culmine si è raggiunto dopo l'errore nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter all'ultimo secondo: dopo quella gara Alex Sandro sembrava aver ritrovato un po' di fiducia e di smalto di qualche tempo fa, ma la distrazione di stasera potrebbe fargli perdere le sicurezze acquisite in queste settimane.

In merito all'azione del pareggio del Torino anche Massimo Ambrosini a DAZN ha fatto riferimento all'errore del calciatore brasiliano: “Alex Sandro si è adattato, non si può dire che ha fatto una cattiva partita. Però la Juventus con Chiellini quel gol non lo prende mai. Se la Juve rimane sempre col rischio di prender gol, avere uno come Chiellini ti aiuta. La verità è che la Juve segna poco".