Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza: sarà il suo esordio ufficiale da tecnico in Serie A Alessandro Nesta è il successore di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. Ha firmato un contratto di un anno più opzione per il secondo. Da tecnico ha allenato all’estero (Miami FC) e in Serie B (Perugia, Frosinone, Reggiana). Sulla panchina brianzola farà il suo debutto ufficiale in Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Monza del dopo Palladino è già iniziato, ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno. A sedersi sulla panchina dei brianzoli sarà Alessandro Nesta che è stato annunciato dal club con un comunicato sui propri profili. Nesta ha firmato per una sola stagione e farà il suo debutto assoluto in Serie A da allenatore, dopo le esperienze all'estero e quelle in Serie B.

Il comunicato è giunto non in un giorno qualsiasi ma in una data molto particolare per il Monza: un anno fa, infatti, moriva Silvio Berlusconi presidente della società che aveva preso in mano nel 2018 insieme al fido amico di mille avventure sportive Adriano Galliani. Così, il club brianzolo ha voluto scegliere un giorno speciale per ripartire e provare a rinverdire il progetto che era nato proprio dalle idee calcistiche del presidente che aveva scelto di persona Raffaele Palladino.

Alessandro Nesta allenatore del Monza, il comunicato e il contratto

Nei giorni scorsi Adriano Galliani aveva fatto capire che l'accordo con l'ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, era praticamente raggiunto. Poi, un profilo basso da parte del club che ha messo a punto gli ultimi particolari fino all'annuncio ufficiale: "AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni". La nota prosegue elencando la straordinaria carriera di Nesta calciatore e i suoi precedenti in panchina da tecnico. "Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan" conclude il comunicato, "per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A!".

La straordinaria carriera di Nesta da giocatore a tecnico

Alessandro Nesta ritrova la sua Serie A, quella in cui è riuscito a vincere ripetutamente e che affronterà però, per la prima volta in assoluto da allenatore. Il difensore, classe 76, cresce nelle giovanili della Lazio di cui diventa capitano e bandiera, vincendo 1 Scudetto oltre a 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa europea. Poi, lo storico passaggio al Milan nell'agosto 2002 con Silvio Berlusconi presidente e Adriano Galliani amministratore delegato.

In dieci anni di rossonero si conferma come uno dei difensori più forti del mondo e vince dieci titoli, per un ciclo epico: 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per Club, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia. Nel suo ricco palmares da calciatore c’è anche la carriera in azzurro che culmina ovviamente con il Mondiale 2006 vinto dall’Italia a Berlino contro la Francia per il quarto titolo. Poi, la carriera da tecnico che inizia lontano, in America. Nell’estate 2015 viene ingaggiato dal Miami FC. per tornare in Italia nel maggio 2018 al Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, sempre in Serie B, per poi passare alla Reggiana.