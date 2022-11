Albania-Italia dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni dell’amichevole Albania-Italia è l’amichevole in programma a Tirana oggi alle 20:45. Quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming della sfida tra la Nazionale di Mancini e quella di Reja.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia affronta l'Albania in amichevole oggi mercoledì 16 novembre alle ore 20.45 allo stadio di Tirana. La squadra di Mancini che sarà spettatrice ai Mondiali così come quella allenata dall'italiano Reja, affronterà poi l'Austria il 20 novembre. Un test per poter effettuare esperimenti in vista del futuro, con la possibilità di sfruttare il calendario FIFA che mette a disposizioni di tutte le nazionali, anche quelle che non andranno in Qatar, una finestra per giocare. Albania-Italia sarà trasmessa in TV e streaming sulla Rai

Le formazioni di Albania-Italia. Roberto Mancini potrebbe dunque concedere spazio a gara in corso ai giovani talenti convocati, come Fagioli e Miretti. Inizialmente il ct dell'Italia sembra intenzionato a puntare sul trio formato da Politano, Raspadori e Gnonto, con alle spalle Barella, Verratti e Politano. Tanti gli ‘italiani' nell'Albania: ci sarà anche Asslani a guidare il centrocampo.

Partita : Albania-Italia

: Albania-Italia Quando si gioca: mercoledì 16 novembre

mercoledì 16 novembre Dove si gioca: Air Albania Stadium, Tirana

Air Albania Stadium, Tirana Orario: 20:45

20:45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: Rai Play

Rai Play Competizione: amichevole

Dove vedere Albania-Italia in diretta TV

Dove vedere Albania-Italia in TV? L'amichevole in programma alle 20:45 all'Air Albania Stadium di Tirana sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1. Basterà dunque sintonizzarsi sul primo canale senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. La telecronaca di Albania-Italia sarà affidata ad Alberto Rimedio con il supporto nelle vesti di commentatore di Antonio Di Gennaro.

Albania-Italia dove vederla in streaming

La diretta streaming di Albania-Italia sarà in chiaro, grazie a Rai Play. Ci si potrà collegare attraverso dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e fissi alla piattaforma streaming della Rai sintonizzandosi su Rai.

Le probabili formazioni di Albania-Italia

Il commissario tecnico dell'Albania Reja si affida ai tanti calciatori che militano proprio nel nostro campionato per affrontare l'Italia. Possibile ricorso al 5-3-2 con Kumbulla, Djimsiti e Hysaj dal 1′, e Asllani in mezzo al campo. In attacco spazio a Uzuni e Broja. Italia con il 4-3-3, con Dimarco titolare e il trio offensivo tutto tecnica e velocità formato da Politano, Raspadori e Gnonto. Le probabili formazioni di Albania-Italia:

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Raspadori, Gnonto.