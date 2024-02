Al Nassr-Inter Miami dove vederla in TV e streaming, salta l’ultima partita di Ronaldo contro Messi Al Nassr-Inter Miami valida per la Riyadh Season Cup si giocherà oggi, giovedì 1 febbraio alle ore 19:00 italiane alla Kingdom Arena di Riyadh. Messi non sfiderà Cristiano Ronaldo che è in fase di recupero fisico. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Doveva essere "The Last Dance" per i due campioni che hanno dominato la scena del calcio mondiale negli ultimi anni e invece il portoghese non ci sarà nella sfida della Riyadh Season Cup tra Al Nassr e Inter Miami. Il match si giocherà oggi, giovedì 1 febbraio alle ore 19:00 italiane alla Kingdom Arena di Riyadh. Si tratta di un triangolare che coinvolge anche l'Al Hilal ma senza la presenza di Ronaldo che, come confermato dal suo allenatore, non giocherà contro Messi poiché sta ancora recuperando fisicamente.

L'Al Nassr in questo momento sta preparando al meglio la seconda parte di stagione dopo la pausa, gli americani invece sono in piena preparazione per l'inizio della nuova stagione. Una sfida che comunque, a prescindere da Cristiano, metterà di fronte tanti campioni, come ad esempio anche Luis Suarez, da poco passato alla squadra di Messi, senza dimenticare i vari altri top player europei che militano nella squadra saudita. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta TV e streaming e le probabili formazioni.

Dove vedere Al Nassr-Inter Miami in TV su Sky o DAZN

Al Nassr-Inter Miami sarà disponibile in diretta TV su DAZN. Per coloro i quali sono in possesso di un abbonamento basterà scaricare l'app sulla propria smart tv ed accedere alla finestra dedicata all'evento. Telecronaca di Ricky Buscaglia. In alternativa la partita si potrà vedere anche su Apple TV disponibile sempre tramite app per abbonati su smart tv.

Al Nassr-Inter Miami, dove vederla in streaming

La partita tra Al Nassr e Inter Miami sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o anche attraverso l'accesso al sito della piattaforma. Stesso discorso per Apple TV che dispone dell'app scaricabile sempre su dispositivi mobili o collegamento al sito della piattaforma.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Inter Miami

Luis Castro nell'Al Nassr dovrà fare a meno di diversi giocatori impegnati in Coppa d'Asia e Coppa d'Africa. In campo però ci saranno sicuramente giocatori del calibro di Laporte, Telles, Brozovic, Talisca, Otavio e Sadio Mané reduce dall'eliminazione del Senegal in Coppa d'Africa. Davanti chiaramente senza Cristiano Ronaldo nel 4-2-3-1 iniziale ci potrebbe essere Ghareeb.

L'Inter Miami del "Tata" Martino non cambia e ha pochissimi dubbi. Messi ci sarà e giocherà con Suarez in attacco nel 3-5-2 iniziale. In campo anche Sergio Busquets con Jordi Alba. Non è comunque da scludere il passaggio a un attacco a tre con l'inserimento di Campana.

AL NASSR (4-2-3-1): Al Aqidi; Al Ghannam, Al Amri, Laporte, Telles; Brozovic, Al Hassan; Talisca, Otavio, Mané; Ghareeb. All. Castro.

INTER MIAMI (3-5-2): Callender; Aviles, Krivtsov, Allen; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi. All. Martino.