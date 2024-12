video suggerito

Al-Khelaïfi “vaffan…”, perché i tifosi del Bayern Monaco continuano a insultare il presidente del PSG Dopo quanto accaduto in Champions, nuovi striscioni insultanti Nasser Al-Khelaïfi sono apparsi durante il match di Coppa di Germania di martedì 3 dicembre. I tifosi bavaresi hanno preso di mira il presidente del PSG, rappresentante di un potere da sempre contestato. Da quando la Qatar Airways spodestò la tedesca Lufthansa dalle maglie della squadra nel 2017. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

I tifosi del Bayern Monaco hanno preso ancora una volta di mira Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint Germain ma non solo. Il ricco e influente magnate arabo è sempre più oggetto degli insulti della curva bavarese che ha esposto nuovi striscioni durante l'ultimo match di Coppa di Germania di martedì 3 dicembre, dopo averli mostrati anche in occasione della sfida al PSG in Champions la scorsa settimana. Un "odio" che ha origini profonde e risale a una decina d'anni fa quando sulle maglie della squadra comparve lo sponsor della Qatar Airways al posto della principale compagnia aerea tedesca, la Lufthansa.

Perché i tifosi del Bayern contestano e insultano Al-Khelaïfi e il Qatar

I tifosi del Bayern Monaco hanno già affrontato più volte la figura di Nasser Al-Khelaïfi nelle ultime stagioni, manifestando una antipatia fortissima che trova la sua origine nel lontano 2017, quando il marchio Qatar Airways soppiantò la compagnia tedesca Lufthansa, diventando uno degli sponsor che compariva sulla manica delle maglie dei giocatori del club bavarese. Molto attenti ai valori del proprio club, i tifosi che ne possiedono il 75% del Bayern Monaco, non hanno mai accettato quella partnership commerciale che venne sottoscritta a favore del contestatissimo Mondiale organizzato proprio in Qatar. Un Paese che i tifosi tedeschi hanno sempre osteggiato, per le costanti violazioni dei diritti umani. Nell’estate del 2023, il rapporto tra Bayern e Qatar Airways, anche a seguito delle costanti pressioni, venne poi risolto.

I nuovi striscioni della Curva Bayern apparsi in Coppa di Germania

L'ultima contestazione è arrivata a margine della partita dell'ottava giornata di Coppa di Germania, che il Bayern Monaco ha perso contro il Bayer Leverkusen (0-1): un nuovo messaggio insultante è apparso infatti su una delle tribune dell'Allianz Arena. La Südkurve – la curva sud dei tifosi più accesi del Bayern – si è scatenata con striscioni rivolti proprio a Nasser Al-Khelaïfi: "Prendere le distanze per tornare a corteggiare i nemici del calcio? Rivedete le vostre priorità, FCB. Vaffanc… Khelaifi. Vaffanc… PSG".

La protesta in Champions League nel match contro il PSG

Già martedì scorso, i tifosi del Bayern Monaco avevano esposto altri striscioni contro Nasser Al-Khelaïfi durante la partita di Champions League contro il PSG, per denunciare, tra l'altro, la figura controversa del magnate arabo: "Ministro, proprietario di club, detentore dei diritti televisivi, membro del comitato esecutivo della UEFA e presidente dei club europei Associazione. Tutto questo allo stesso tempo? Il calcio sono io? Vaffanc… Al-Khelaifi il plutocrate!". Frasi davanti alle quali la dirigenza del Bayern ha dovuto scusarsi il giorno successivo con un comunicato ufficiale.